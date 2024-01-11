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Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": повідомлено про підозру голові банку Альянс та Кіперману

Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": повідомлено про підозру голові банку Альянс та Кіперману

Київ • УНН

 • 23812 перегляди

Чотирьом особам, у тому числі голові правління "Альянс Банку" та колишньому директору "Укренерго", було пред'явлено звинувачення у розкраданні 716 млн грн НЕК "Укренерго" за допомогою незаконної схеми продажу електроенергії.

Викрито схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. Повідомлено про підозру чотирьом особам, зокрема ексдиректору департаменту "Укренерго" Дмитру Кондрашову та голові правління Банку Альянс Юлії Фроловій. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Михайла Кіпермана, якого вважають організатором злочину, голову правління Банку Альянс Юлію Фролову, директора ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрія  Короткевича-Лещенка та колишній директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" Дмитра Кондрашова.  

11 січня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 4 особам, причетним до реалізації злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів

 - йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних:

·        особа, яку слідство вважає організатором злочину - ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

·        колишній директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" – ч. 2 ст. 364 КК України;

·        голова правління комерційного банку – ст. 364-1 КК України;

·        директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

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"У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, приватне товариство, яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від Укренерго й одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах в різних учасників ринку", - зазначається в повідомленні.

В САП повідомляють, що з огляду на статус цього товариства, як сторони відповідальної за баланс, "раптово сформований" дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу виникла потреба компенсувати вже за рахунок відбирання значно дорожчої електричної енергії в Укренерго, розраховуватися за яку наперед організатор вчинення злочинів та його службові особи наміру не мали.

"Незважаючи на те, що приватна компанія (ТОВ "Юнайтед Енерджі" - ред.) мала заборгованість перед товариством, керівник департаменту "Укренерго", відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив. У свою чергу, і гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, утворену перед Укренерго суму заборгованості не відшкодував і не міг цього зробити через грубі порушення Голови правління банку під час видачі банківської гарантії в сумі 1,85 млрд грн", - інформує САП.

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Зазначається, що у подальшому отримана приватним підприємством енергія була перепродана реальним учасникам ринку, проте вже за нижчими, аніж придбана в Укренерго, цінами, а кошти, які були отримані внаслідок реалізації цієї схеми, легалізовані шляхом перерахування між пов’язаними юридичним особами та виведення їх частини на рахунки до іноземних банківських установ.

"Не отримавши кошти за реалізації енергії ПрАТ "НЕК "Укренерго" звернулось до банка-гаранту, проте товариство отримало відмову у погашенні заборгованості. Своєчасне реагування антикорупційних органів забезпечило арешт 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах", - йдеться в повідомленні.

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