Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка Верховного главнокомандующего решила уволить руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Он должен написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причина - незавершенное строительство защитник конструкций вокруг подстанций "Укрэнерго". Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во время сегодняшней Ставки Президент Украины Владимир Зеленский озвучил решение, что председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время.

Причиной такого решения является то, что были незавершено строительство защитник конструкций вокруг подстанций "Укрэнерго", что после российского массированного обстрела 26 августа привело к перебоям с поставками электричества.

Отмечается, что сам Кудрицкий отказался написать заявление по собственному желанию. Решение об отставке Кудрицкого должен принять наблюдательный совет компании.

"Если они (набсовет компании - ред.) такое решение примут, то о независимости набсоветов в украинских государственных компаниях можно забыть. Считаю безосновательными обвинения в адрес Кудрицкого. "Энергоатом" и „Укргидроэнерго" имеют подобные проблемы", - заявил изданию директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Дополнение

Владимир Кудрицкий был назначен председателем правления НЭК "Укрэнерго" 2 августа 2020 года. В феврале-июле 2020 года возглавлял компанию в качестве и.о. председателя правления, а ранее занимал должности первого заместителя председателя правления, заместителя директора по инвестициям.

Напомним

Владимир Кудрицкий заявил, что проходит свидетелем по делу о приобретении бронежилетов по завышенным ценам в марте 2022 года через аффилированную компанию, что привело к потерям бюджета на сумму более 10 млн грн.