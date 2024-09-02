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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 19:48  •  4379 просмотра

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК «Укрэнерго». Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уволен. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам Ярослава Железняка, решение об отставке было принято после нескольких этапов обсуждений и голосований.

Сначала было требование на ставке, потом перегнули Наблюдательный совет. Далее голосование 4 на 2 - и все

- рассказал нардеп.

Железняк также обратил внимание на возможные последствия этого решения.

Сейчас увидите реакцию международников и последствия, которые повлечет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно болезненная

- заявил нардеп.

По информации, исполнять обязанности главы "Укрэнерго" назначен заместитель председателя правления Алексей Брехт.

Впрочем, официального подтверждения от энергокомпании относительно увольнения еще нет.

Ставка вирішила звільнити керівника “Укренерго” Кудрицького - ЗМІ30 августа 2024, 16:41 • 65299 просмотров

Юлия Котвицкая

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