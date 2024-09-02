Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК «Укрэнерго». Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.
Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уволен. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
По словам Ярослава Железняка, решение об отставке было принято после нескольких этапов обсуждений и голосований.
Сначала было требование на ставке, потом перегнули Наблюдательный совет. Далее голосование 4 на 2 - и все
Железняк также обратил внимание на возможные последствия этого решения.
Сейчас увидите реакцию международников и последствия, которые повлечет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно болезненная
По информации, исполнять обязанности главы "Укрэнерго" назначен заместитель председателя правления Алексей Брехт.
Впрочем, официального подтверждения от энергокомпании относительно увольнения еще нет.
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