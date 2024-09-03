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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 12:15  •  14974 просмотра

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Наблюдательный совет Укрэнерго прекратил полномочия Владимира Кудрицкого как председателя правления. Двое членов наблюдательного совета подали в отставку, считая это решение политически мотивированным.

Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил, что принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании по согласию сторон. Председатель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Об этом говорится в их заявлении, передает УНН.

Вчера, 2 сентября, Наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе председателя Правления Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. Во время заседания большинство членов Наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя Правления Компании по соглашению сторон

- говорится в заявлении.

Доббени и Андреасон сообщили, что сегодня, 3 сентября, они подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.

Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований. Мы отдаем должное Правлению "Укрэнерго" и всему коллективу Компании, которые в бурные времена войны продемонстрировали беспрецедентное мужество и профессионализм. Результаты работы "Укрэнерго" за эти 2,5 года свидетельствуют об этом как нельзя лучше

- заявили в заявлении.

В их заявлении отмечается, что "Укрэнерго" успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение.

Компания – член энергообъединения ENTSO-E, энергосистема Украины – объединена с энергосистемой континентальной Европы. Менеджмент Компании обеспечил управляемость за процессами и контроль над энергосистемой, как и в первые три недели изолированного режима работы энергосистемы Украины, так и во время массированных ракетных нападений россиян на объекты компании 

- отмечается в заявлении.

Также сообщается, что построено более 60 объектов уникальной комплексной антидроновой защиты на высоковольтных подстанциях. Темпы восстановления высоковольтной сети после беспрецедентных ракетных и дроновых атак позволяют компании в полной мере выполнять функцию оператора энергосистемы.

За время полномасштабной войны "Укрэнерго" привлекло более 1,5 млрд евро международной поддержки на восстановление энергосистемы, поддержку ликвидности и строительство инженерной защиты.

Это свидетельство прозрачных закупочных процессов в Компании и ее безупречной репутации среди международных стейкхолдеров

– говорится в заявлении.

Они отмечают, что в качестве экс-президентов ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E они пришли в Наблюдательный Совет Компании в декабре 2021 года, когда коллектив "Укрэнерго" готовил энергосистему Украины к отсоединению от энергосистем россии и Беларуси, к интеграции с европейской сетью, а компанию к членству в ENTSO-E.

Наша стратегическая задача как членов НС заключалась в том, чтобы помочь Компании успешно пройти этот путь и гарантировать политическую и бизнес-зависимость системного оператора. Ведь это одна из ключевых предпосылок для членства в ENTSO-E. С первых дней нашей работы в Наблюдательном Совете "Укрэнерго" мы ощущали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в Правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. Мы регулярно получали отчеты от менеджмента Компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию Компании анонимных источников в соцсетях и давлении на сотрудников со стороны правоохранительных органов

– отмечается в заявлении.

Они отмечают, что в условиях, когда корпоративное управление Компанией по стандартам ОЭCD подвергнуто сомнению, они не видят возможности продолжать свою работу в Наблюдательном Совете "Укрэнерго".

Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E- отмечено в заявлении.

- отмечено в заявлении.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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