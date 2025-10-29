Суд над ексочільником Укренерго Кудрицьким: прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів
Київ • УНН
Прокурор просить тримати під вартою колишнього главу Укренерго Володимира Кудрицького 60 діб, з можливістю застави у 13 мільйонів гривень. Кудрицький також повинен здати паспорт, носити електронний браслет та повідомляти про зміну місця.
У справі щодо обрання запобіжного заходу колишньому главі Укренерго Володимиру Кудрицькому прокурор виступив з клопотанням щодо утримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави строком у розмірі 13 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький буде зобов'язаний повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт та носити електронний браслет. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
"Ми вважаємо за можливе та необхідне і звернулися до суду із цим клопотанням: просимо залишити Володимира Кудрицького під вартою на строк 60 діб на період досудового розслідування. Крім того просимо запровадити заставу у розмірі 13 млн гривень, що співпадає із обсягом незаконного надбаних коштів. Серед запобіжних також: повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт, носити електронний браслет", - заявила сторона обвинувачення.
Серед причин за якими прокуратура наполягає на арешті, прокурор назвав зокрема те, що у Кудрицького є троє малолітніх дітей, що надає йому відстрочку від служби у ЗСУ та можливість виїхати за кордон.
Адвокат зі свого боку заявив, що жоден документ у цій справі не підтверджує, що їх підписання могло призвести до заволодівання коштами.
"Жодний документ по справі не підтверджує факт обізнаності Кудрицького щодо того, що підписання зазначених договорів призводить до подальшого заволодіння коштами", - адвокат Кудрицького.
Доповнення
Раніше ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня ДБР проводило обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Обшуки були пов'язані із справою завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.
Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".