Суд над ексочільником Укренерго Кудрицьким: прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
14:53 • 5712 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30526 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 24053 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40390 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25380 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70536 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47540 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46907 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114148 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59215 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 77918 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 49820 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42075 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 25925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 30789 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 30515 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 40378 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 31180 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70530 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 78335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Покровськ
Китай
Реклама
УНН Lite
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 10649 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42368 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 50115 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 34035 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 36124 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Boeing 737 MAX
MIM-104 Patriot

Суд над ексочільником Укренерго Кудрицьким: прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Прокурор просить тримати під вартою колишнього главу Укренерго Володимира Кудрицького 60 діб, з можливістю застави у 13 мільйонів гривень. Кудрицький також повинен здати паспорт, носити електронний браслет та повідомляти про зміну місця.

Суд над ексочільником Укренерго Кудрицьким: прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів

У справі щодо обрання запобіжного заходу колишньому главі Укренерго Володимиру Кудрицькому прокурор виступив з клопотанням щодо утримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави строком у розмірі 13 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький буде зобов'язаний повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт та носити електронний браслет. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Ми вважаємо за можливе та необхідне і звернулися до суду із цим клопотанням: просимо залишити Володимира Кудрицького під вартою на строк 60 діб на період досудового розслідування. Крім того просимо запровадити заставу у розмірі 13 млн гривень, що співпадає із обсягом незаконного надбаних коштів. Серед запобіжних також: повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт, носити електронний браслет", - заявила сторона обвинувачення.

Серед причин за якими прокуратура наполягає на арешті, прокурор назвав зокрема те, що у Кудрицького є троє малолітніх дітей, що надає йому відстрочку від служби у ЗСУ та можливість виїхати за кордон.

Адвокат зі свого боку заявив, що жоден документ у цій справі не підтверджує, що їх підписання могло призвести до заволодівання коштами.

"Жодний документ по справі не підтверджує факт обізнаності Кудрицького щодо того, що підписання зазначених договорів призводить до подальшого заволодіння коштами", - адвокат Кудрицького.

Доповнення

Раніше ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня ДБР проводило обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Обшуки були пов'язані із справою завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Нагадаємо

У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.

Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Володимир Кудрицький
Енергетика
Обшук
Електроенергія
Укренерго