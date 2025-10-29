Суд над экс-главой Укрэнерго Кудрицким: прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней
Киев • УНН
Прокурор просит держать под стражей бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого 60 суток, с возможностью залога в 13 миллионов гривен. Кудрицкий также должен сдать паспорт, носить электронный браслет и сообщать об изменении места.
Детали
"Мы считаем возможным и необходимым и обратились в суд с этим ходатайством: просим оставить Владимира Кудрицкого под стражей на срок 60 суток на период досудебного расследования. Кроме того, просим ввести залог в размере 13 млн гривен, что совпадает с объемом незаконно полученных средств. Среди мер пресечения также: сообщать прокурору об изменении места, сдать паспорт, носить электронный браслет", - заявила сторона обвинения.
Среди причин, по которым прокуратура настаивает на аресте, прокурор назвал, в частности, то, что у Кудрицкого есть трое малолетних детей, что дает ему отсрочку от службы в ВСУ и возможность выехать за границу.
Адвокат со своей стороны заявил, что ни один документ по этому делу не подтверждает, что их подписание могло привести к завладению средствами.
"Ни один документ по делу не подтверждает факт осведомленности Кудрицкого о том, что подписание указанных договоров приводит к дальнейшему завладению средствами", - адвокат Кудрицкого.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что 21 октября ГБР проводило обыски у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Обыски были связаны с делом завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.
Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".