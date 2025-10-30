$42.080.01
Эксклюзив
11:00 • 12318 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 13845 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 12832 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 16840 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 19319 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 15630 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20248 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27639 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44715 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44954 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог 13,7 миллиона гривен

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог 13,7 миллиона гривен

За бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в 13,7 млн гривен. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Детали

За экс-главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, внесли залог в 13,7 миллиона гривен.

Залог внесен. Информации о том, вышел ли он (Кудрицкий - ред.) у меня нет

- сообщили источники.

Напомним

В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Кудрицкий тогда заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".

Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

В суде по мере пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому три народных депутата выразили готовность взять его на поруки. Прокурор просил об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в 13,7 миллиона гривен.

Алена Уткина

