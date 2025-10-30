За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог 13,7 миллиона гривен

За бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в 13,7 млн гривен. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Детали

За экс-главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, внесли залог в 13,7 миллиона гривен.

Залог внесен. Информации о том, вышел ли он (Кудрицкий - ред.) у меня нет - сообщили источники.

Напомним

В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Кудрицкий тогда заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".

Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

В суде по мере пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому три народных депутата выразили готовность взять его на поруки. Прокурор просил об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в 13,7 миллиона гривен.