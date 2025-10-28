$42.070.07
Ексклюзив
09:16
Ексклюзив
08:00
07:39
07:00
06:38
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47
27 жовтня, 10:46
Теги
Автори
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Дніпропетровська область
ДБР оголосило нову підозру Гринкевичу та затримало ексглаву "Укренерго" Кудрицького - джерела

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині.

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Деталі

На запитання журналіста УНН джерело повідомило, що Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який наразі перебуває в СІЗО за звинуваченням у шахрайстві та створенні злочинної організації. Крім того, ДБР затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на території Львівської області.

Доповнення

Раніше ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня ДБР проводило обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Обшуки були пов'язані із справою завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Нагадаємо 

У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.

Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго". 

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Енергетика
Львівська область
Укренерго