ГБР объявило новое подозрение Гринкевичу и задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого - источники
Киев • УНН
Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также задержан бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Подробности
На вопрос журналиста УНН источник сообщил, что Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и создании преступной организации. Кроме того, ГБР задержало бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на территории Львовской области.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что 21 октября ГБР проводило обыски у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Обыски были связаны с делом завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.
Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".