У Києві обирають запобіжний захід для ексглави Укренерго Володимира Кудрицького
Київ • УНН
У Печерському суді Києва розглядають справу ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького щодо розкрадання 13,7 млн грн у 2018 році. Прокуратура просить арешт із заставою в 13 млн грн за підозрою у причетності до схеми з реконструкції огорожі підстанцій.
У Печерському районному суді міста Києва розпочалося засідання у справі щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій, повідомляє журналіст УНН.
Деталі
У суді в Києві обирають запобіжний захід для колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у розкраданні 13,7 млн грн.
В прокуратурі повідомили, що клопотатимуться про арешт Кудрицького із можливістю внесення застави у 13 мільйонів гривень.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".
Ідеться про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.
На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.