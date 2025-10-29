Для екскерівника Укренерго прокуратура проситиме арешт із можливістю внести заставу у 13 мільйонів гривень
Київ • УНН
Обвинувачення проситиме для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького арешт з можливістю внесення застави у 13 млн гривень.
Сьогодні, 29 жовтня, під час судового засідання у справі колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького прокуратура клопотатиме про арешт із можливістю внесення застави у 13 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
На запитання, чи сьогодні на судовому засіданні по справі Кудрицького сторона обвинувачення проситиме для нього запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 13 млн грн, в Офісі Генпрокурора відповіли "Так".
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".
Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
Ідеться про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.
На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.
Ігорю Гринкевичу також вручили підозру у відмиванні грошей.