Для экс-руководителя Укрэнерго прокуратура будет просить арест с возможностью внести залог в 13 миллионов гривен
Киев • УНН
Обвинение будет просить для бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого арест с возможностью внесения залога в 13 млн гривен.
Сегодня, 29 октября, во время судебного заседания по делу бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога в 13 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Подробности
На вопрос, будет ли сегодня на судебном заседании по делу Кудрицкого сторона обвинения просить для него меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 13 млн грн, в Офисе Генпрокурора ответили "Да".
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Кудрицкий тогда заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".
Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.
Речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич. По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.
Во исполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.
Игорю Гринкевичу также вручили подозрение в отмывании денег.