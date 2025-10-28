Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Київ • УНН
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
Сьогодні правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Як стало відомо УНН йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.
Деталі
Ще один підозрюваний, якому висунуті обвинувачення в рамках цього ж кримінального провадження – бізнесмен Ігор Гринкевич – його підозрюють у відмиванні грошей.
Як писав УНН, мова йде про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич.
За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.
На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.
Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".
У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.