Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.