Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Київ • УНН
ДБР оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу та затримало екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Справа стосується договору 2018 року на реконструкцію огорожі підстанцій на суму понад 68 млн грн, за яким було перераховано аванс 13,7 млн грн, а роботи не виконано.
Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який утримується в СІЗО, та затримало на Львівщині екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. УНН стали відомі деталі справи в рамках якої відбулися ці дії.
Мова йде про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.
На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.
Доповнення
Раніше УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляв, що Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині.