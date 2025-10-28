$42.070.07
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 596 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5600 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14993 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15438 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11824 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47113 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69493 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86085 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65298 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми

Київ • УНН

 • 636 перегляди

ДБР оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу та затримало екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Справа стосується договору 2018 року на реконструкцію огорожі підстанцій на суму понад 68 млн грн, за яким було перераховано аванс 13,7 млн грн, а роботи не виконано.

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який утримується в СІЗО, та затримало на Львівщині екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. УНН стали відомі деталі справи в рамках якої відбулися ці дії.

Мова йде про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.

На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.

Доповнення 

Раніше УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляв, що Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині.

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Енергетика
Обшук
Електроенергія
Львівська область
Укренерго