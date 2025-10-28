Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Киев • УНН
ГБР объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Дело касается договора 2018 года на реконструкцию ограждения подстанций на сумму более 68 млн грн, по которому был перечислен аванс 13,7 млн грн, а работы не выполнены.
Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который содержится в СИЗО, и задержало во Львовской области экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. УНН стали известны детали дела, в рамках которого произошли эти действия.
Речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич. По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.
На выполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.
