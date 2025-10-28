$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 2538 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 6704 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 7240 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 8342 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10916 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 21369 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 19752 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12597 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47409 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы

Киев • УНН

 • 8348 просмотра

ГБР объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Дело касается договора 2018 года на реконструкцию ограждения подстанций на сумму более 68 млн грн, по которому был перечислен аванс 13,7 млн грн, а работы не выполнены.

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы

Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который содержится в СИЗО, и задержало во Львовской области экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. УНН стали известны детали дела, в рамках которого произошли эти действия.

Речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич. По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.

На выполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также задержан бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во Львовской области.

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
Владимир Кудрицкий
Энергетика
Обыск
Электроэнергия
Львовская область
Укрэнерго