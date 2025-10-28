$42.070.07
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах

Киев • УНН

 • 4704 просмотра

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах

Сегодня правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Как стало известно УНН, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

Детали

Еще один подозреваемый, которому предъявлены обвинения в рамках этого же уголовного производства – бизнесмен Игорь Гринкевич – его подозревают в отмывании денег.

Как писал УНН, речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич.

По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.

На выполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.

Напомним 

В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.

Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго". 

В январе 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Лилия Подоляк

