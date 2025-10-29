В Киеве избирают меру пресечения для экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого
Киев • УНН
В Печерском суде Киева рассматривают дело экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по хищению 13,7 млн грн в 2018 году. Прокуратура просит арест с залогом в 13 млн грн по подозрению в причастности к схеме по реконструкции ограждения подстанций.
В Печерском районном суде города Киева началось заседание по делу об избрании меры пресечения бывшему руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций, сообщает журналист УНН.
Детали
В суде в Киеве избирают меру пресечения для бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в хищении 13,7 млн грн.
В прокуратуре сообщили, что будут ходатайствовать об аресте Кудрицкого с возможностью внесения залога в 13 миллионов гривен.
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Кудрицкий тогда заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".
Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.
Речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич. По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.
Во исполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.