Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО

Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій, вийшов з СІЗО після внесення застави. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.

Кудрицькому визначено також альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 13,7 млн гривень.

У разі внесення застави, на Кудрицького покладаються наступні обов’язки:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований;

повідомляти прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Сьогодні за Кудрицького було внесено заставу.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.