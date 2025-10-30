Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО
Київ • УНН
Володимир Кудрицький, якого підозрюють у розкраданні 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій у 2018 році, вийшов із СІЗО. Печерський районний суд Києва відправив його під варту на два місяці з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави 13,7 млн гривень.
Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій, вийшов з СІЗО після внесення застави. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Володимир Кудрицький вийшов під заставу з СІЗО
Доповнення
Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
Кудрицькому визначено також альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 13,7 млн гривень.
У разі внесення застави, на Кудрицького покладаються наступні обов’язки:
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований;
- повідомляти прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Сьогодні за Кудрицького було внесено заставу.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.