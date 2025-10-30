Экс-руководитель Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО

Бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий, которого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Владимир Кудрицкий вышел под залог из СИЗО - сообщил Железняк.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Кудрицкому определена также альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 13,7 млн гривен.

В случае внесения залога, на Кудрицкого возлагаются следующие обязанности:

не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован;

сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать заграничный паспорт;

носить электронный браслет.

Сегодня за Кудрицкого был внесен залог.

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.