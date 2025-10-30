$42.080.01
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
16:31 • 9088 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 9342 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 15258 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
30 октября, 11:00 • 39317 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 6456 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25211 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
30 октября, 10:10 • 23453 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
30 октября, 08:02 • 27531 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18804 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Экс-руководитель Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Владимир Кудрицкий, которого подозревают в хищении 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций в 2018 году, вышел из СИЗО. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца с альтернативной мерой пресечения в виде залога 13,7 млн гривен.

Экс-руководитель Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО

Бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий, которого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Владимир Кудрицкий вышел под залог из СИЗО 

- сообщил Железняк.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Кудрицкому определена также альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 13,7 млн гривен.

В случае внесения залога, на Кудрицкого возлагаются следующие обязанности:

  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован;
    • сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства;
      • сдать заграничный паспорт;
        • носить электронный браслет.

          Сегодня за Кудрицкого был внесен залог.

          Напомним

          Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

          Павел Башинский

          Криминал и ЧП
          Владимир Кудрицкий
          Энергетика
          Электроэнергия
          Укрэнерго
          Ярослав Железняк
          Киев