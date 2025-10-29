$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:51 • 1848 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11411 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39467 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 28680 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47883 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28243 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74669 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48331 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47203 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114398 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47344 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 29831 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37452 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13407 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 13614 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 39496 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 47907 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37650 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74676 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 84197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Віктор Орбан
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Каліфорнія
Боснія і Герцеговина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 3664 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13564 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47498 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 53997 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 35381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Свіфт
Boeing 737 MAX

Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

Колишнього голову Укренерго Кудрицького відправили під варту на два місяці. Суд призначив заставу у розмірі майже 14 мільйонів гривень.

Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці

Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій, повідомляє журналіст УНН.

Деталі

"Застосувати до Кудрицького Володимира…, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… до 26 грудня 2025 року", - сказала суддя.

Кудрицькому визначено також альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 13,7 млн гривень.

У разі внесення застави, на Кудрицького покладаються наступні обов’язки:

  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований;
    • повідомляти прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
      • здати закордонний паспорт;
        • носити електронний браслет.

          Нагадаємо

          У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго".  Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".

          Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.

          Ідеться про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.

          На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.

          Під час судового засідання три народні депутати заявили про готовність взяти колишнього голову Укренерго на поруки. 

          Раніше прокуратура просила для Кудрицького у вигляді покарання арешт із заставою в 13 млн грн. 

          Павло Башинський

          Кримінал та НП
          Володимир Кудрицький
          Енергетика
          Електроенергія
          Укренерго