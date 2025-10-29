Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Київ • УНН
Колишнього голову Укренерго Кудрицького відправили під варту на два місяці. Суд призначив заставу у розмірі майже 14 мільйонів гривень.
Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій, повідомляє журналіст УНН.
Деталі
"Застосувати до Кудрицького Володимира…, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… до 26 грудня 2025 року", - сказала суддя.
Кудрицькому визначено також альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 13,7 млн гривень.
У разі внесення застави, на Кудрицького покладаються наступні обов’язки:
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований;
- повідомляти прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".
Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
Ідеться про події 2018 року, коли Кудрицький був ще заступником директора ДП "НЕК "Укренерго". Тоді він підписав договір з компанією ТОВ "Візин Річ", яку контролював Ігор Гринкевич. За цим договором компанія мала провести реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем. Загальна сума на яку було укладено договорів перевищувала 68 млн грн.
На виконання цих робіт фірмі було перераховано аванс понад 13,7 млн грн. Компанія роботи не виконувала, а перераховані гроші на підставі підроблених документів виводилися на користь бенефіціарів незаконної схеми.
Під час судового засідання три народні депутати заявили про готовність взяти колишнього голову Укренерго на поруки.
Раніше прокуратура просила для Кудрицького у вигляді покарання арешт із заставою в 13 млн грн.