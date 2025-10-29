$42.080.01
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого отправили под стражу на два месяца. Суд назначил залог в размере почти 14 миллионов гривен.

Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций, сообщает журналист УНН.

Подробности

"Применить к Кудрицкому Владимиру…, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 статьи 190 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей… до 26 декабря 2025 года", - сказала судья.

Кудрицкому определена также альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 13,7 млн гривен.

В случае внесения залога, на Кудрицкого возлагаются следующие обязанности:

  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован;
    • сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства;
      • сдать заграничный паспорт;
        • носить электронный браслет.

          Напомним

          В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго".  Кудрицкий тогда заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".

          Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

          Речь идет о событиях 2018 года, когда Кудрицкий был еще заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго". Тогда он подписал договор с компанией ООО "Визин Рич", которую контролировал Игорь Гринкевич. По этому договору компания должна была провести реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Общая сумма, на которую были заключены договоры, превышала 68 млн грн.

          На выполнение этих работ фирме был перечислен аванс более 13,7 млн грн. Компания работы не выполняла, а перечисленные деньги на основании поддельных документов выводились в пользу бенефициаров незаконной схемы.

          Во время судебного заседания три народных депутата заявили о готовности взять бывшего главу Укрэнерго на поруки. 

          Ранее прокуратура просила для Кудрицкого в виде наказания арест с залогом в 13 млн грн. 

          Павел Башинский

          Криминал и ЧП
          Владимир Кудрицкий
          Энергетика
          Электроэнергия
          Укрэнерго