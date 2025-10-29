П'ять нардепів готові взяти на поруки ексглаву "Укренерго" Володимира Кудрицького
Київ • УНН
П'ять народних депутатів від трьох політсил готові взяти на поруки ексглаву "Укренерго" Володимира Кудрицького. Його підозрюють у розкраданні 13,7 млн грн у 2018 році, прокуратура просить арешт із заставою 13 млн грн.
Народні обранці від трьох політичних сил готові взяти на поруки колишнього главу Укренерго Володимира Кудрицького. Таку готовність висловили п'ять нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
Деталі
"Чекаємо початок суду по обранню запобіжного заходу Кудрицькому. Вже 5-ть народних депутатів від трьох політичних сил заявили про готовність взяти Володимира на поруки. Суд ще не розпочався", - написав Железняк.
Контекст
Сьогодні у Печерському районному суді Києва буде розглядатися обрання запобіжного заходу колишньому керівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
В прокуратурі повідомили, що клопотатимуться про арешт Кудрицького із можливістю внесення застави у 13 мільйонів гривень.