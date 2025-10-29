$42.080.01
Пять нардепов готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Пять народных депутатов от трех политсил готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его подозревают в хищении 13,7 млн грн в 2018 году, прокуратура просит арест с залогом 13 млн грн.

Пять нардепов готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

Народные избранники от трех политических сил готовы взять на поруки бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Такую готовность выразили пять нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Ждем начала суда по избранию меры пресечения Кудрицкому. Уже 5 народных депутатов от трех политических сил заявили о готовности взять Владимира на поруки. Суд еще не начался", - написал Железняк.

Контекст

Сегодня в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться избрание меры пресечения бывшему руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

В прокуратуре сообщили, что будут ходатайствовать об аресте Кудрицкого с возможностью внесения залога в 13 миллионов гривен.

Павел Зинченко

ПолитикаКриминал и ЧП
Владимир Кудрицкий
Энергетика
Электроэнергия
Укрэнерго
Ярослав Железняк
Киев