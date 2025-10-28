ДБР підтвердили затримання Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами "Укренерго"

Державне бюро розслідувань підтвердило затримання колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.

Деталі

Разом з Кудрицьким було затримано львівського бізнесмена - організатора злочинної схеми. Його ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.

Як встановило слідство, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. Тоді він був заступником директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

За результатами закупівель сторони уклали два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Також був встановлений факт підробки документів, що подавались для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Далі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

Обидвом затриманим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми

Доповнення

Раніше УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляв, що Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу та затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як стало відомо УНН йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Нагадаємо

У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.