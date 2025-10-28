ГБР подтвердили задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго"

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 2504 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 6620 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 7168 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 8270 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10886 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 21293 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 19704 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12597 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47408 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
76%
741мм
Популярные новости
Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28 октября, 01:06 • 5706 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 21748 просмотра
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направленииVideo28 октября, 02:10 • 11726 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28 октября, 03:15 • 18534 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 11709 просмотра
публикации
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 3358 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21266 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 19687 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 60321 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 61799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львовская область
Токио
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 12012 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21266 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 32413 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 66300 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 79653 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Пистолет

ГБР подтвердили задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго"

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В ГБР подтвердили задержание бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

ГБР подтвердили задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго"

Государственное бюро расследований подтвердило задержание бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробности

Вместе с Кудрицким был задержан львовский бизнесмен - организатор преступной схемы. Его ГБР уже ранее разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на более чем 1 млрд гривен.

Как установило следствие, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем должностное лицо госпредприятия вступило в сговор с представителями частной компании. Тогда он был заместителем директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы28.10.25, 11:16 • 8266 просмотров

По результатам закупок стороны заключили два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Также был установлен факт подделки документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. Далее фигуранты совершили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.

Обоим задержанным грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Владимир Кудрицкий
Укрэнерго