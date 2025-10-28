ГБР подтвердили задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго"
Киев • УНН
Государственное бюро расследований подтвердило задержание бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Подробности
Вместе с Кудрицким был задержан львовский бизнесмен - организатор преступной схемы. Его ГБР уже ранее разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на более чем 1 млрд гривен.
Как установило следствие, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем должностное лицо госпредприятия вступило в сговор с представителями частной компании. Тогда он был заместителем директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".
По результатам закупок стороны заключили два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.
Также был установлен факт подделки документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. Далее фигуранты совершили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.
Обоим задержанным грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.