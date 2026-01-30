російські атаки та "канібалізація" енергоблоків скорочують генерацію в Україні - Кудрицький

Україна стратегічно втратила значну частину традиційної електрогенерації через російські удари та вимушений демонтаж обладнання на електростанціях. Про це повідомив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, багато енергоблоків на теплових електростанціях були знищені або пошкоджені, а для ремонту інших доводилося розбирати вже зруйновані блоки на запчастини.

Велику кількість електростанцій росіяни знищили або окупували. Дуже багато енергоблоків пережили процес так званої канібалізації – коли обладнання з повністю зруйнованих блоків знімали, щоб відремонтувати ті, які ще можна було запустити. Але самі ці зруйновані блоки після цього вже неможливо відновити - пояснив Кудрицький.

Він підкреслив, що традиційна генерація, успадкована ще з радянських часів - атомна, вугільна, газові теплоелектроцентралі та гідроелектростанції - поступово скорочується.

