Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 4684 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 12711 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 21874 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 29801 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 36727 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 58708 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 43955 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33101 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61799 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
російські атаки та "канібалізація" енергоблоків скорочують генерацію в Україні - Кудрицький

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна стратегічно втратила значну частину традиційної електрогенерації через російські удари та демонтаж обладнання. Багато енергоблоків знищено або пошкоджено, а деякі розібрані на запчастини.

російські атаки та "канібалізація" енергоблоків скорочують генерацію в Україні - Кудрицький

Україна стратегічно втратила значну частину традиційної електрогенерації через російські удари та вимушений демонтаж обладнання на електростанціях. Про це повідомив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, багато енергоблоків на теплових електростанціях були знищені або пошкоджені, а для ремонту інших доводилося розбирати вже зруйновані блоки на запчастини.

Велику кількість електростанцій росіяни знищили або окупували. Дуже багато енергоблоків пережили процес так званої канібалізації – коли обладнання з повністю зруйнованих блоків знімали, щоб відремонтувати ті, які ще можна було запустити. Але самі ці зруйновані блоки після цього вже неможливо відновити

- пояснив Кудрицький.

Він підкреслив, що традиційна генерація, успадкована ще з радянських часів - атомна, вугільна, газові теплоелектроцентралі та гідроелектростанції - поступово скорочується.

Нагадаємо

Група "Нафтогаз" отримала 50 мільйонів євро від ЄІБ для забезпечення критичного імпорту газу та підтримки енергетичної стійкості України взимку. Кошти дозволять закуповувати паливо для ТЕЦ та стабільного газопостачання, а також будуть реінвестовані у відновлювану енергетику.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Володимир Кудрицький
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейський інвестиційний банк
Нафтогаз України
Укренерго
