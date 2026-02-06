ЕС планирует пересмотреть партнерство с Турцией на фоне переговоров о прекращении российско-украинской войны

Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что в Брюсселе хотят "по-новому взглянуть" на партнерство с Турцией. Это заявление прозвучало накануне ее визита в Анкару, запланированного на пятницу, 6 февраля, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, потенциальная роль Турции после завершения российско-украинской войны - особенно как миротворца и регионального политического игрока в Черноморском регионе - делает ее важным партнером для ЕС. Однако Брюссель делает небольшие шаги в отношениях со страной, которая отступает от демократии и чей лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключил в тюрьму известных политических оппонентов.

Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает подготовку прочного партнерства с Турцией - заявила Кос.

Она добавила, что примет участие в церемонии в Анкаре, где Европейский инвестиционный банк и Турция подпишут соглашение о предоставлении кредитов на сумму 200 миллионов евро для проектов в сфере возобновляемой энергетики. Предоставление новых кредитов Турции было приостановлено в 2019 году из-за спора относительно бурения нефти и газа у берегов Кипра.

Также в ЕС отметили, что Кипр хочет, чтобы Турция разрешила его кораблям заходить в турецкие порты. Анкара не признает Кипр из-за разделения острова в 1974 году на север, контролируемый турками, и юг, контролируемый греками. Это произошло в результате вооруженного конфликта, в котором участвовали регулярные турецкие войска.

