ЄС планує переглянути партнерство з Туреччиною на тлі перемовин про припинення російсько-української війни
Київ • УНН
Комісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про намір переглянути партнерство з Туреччиною напередодні візиту до Анкари 6 лютого. Туреччина розглядається як важливий партнер через її потенційну роль у Чорноморському регіоні після війни в Україні.
Комісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що у Брюсселі хочуть "по-новому поглянути" на партнерство з Туреччиною. Ця заява пролунала напередодні її візиту в Анкару, що запланований у п'ятницю, 6 лютого, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Як зазначає видання, потенційна роль Туреччини після завершення російсько-української війни - особливо як миротворця і регіонального політичного гравця в Чорноморському регіоні - робить її важливим партнером для ЄС. Однак Брюссель робить невеликі кроки у відносинах з країною, яка відступає від демократії і чий лідер Реджеп Тайїп Ердоган ув'язнив відомих політичних опонентів.
Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером Підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає підготовку міцного партнерства з Туреччиною
Вона додала, що візьме участь у церемонії в Анкарі, де Європейський інвестиційний банк і Туреччина підпишуть угоду про надання кредитів на суму 200 мільйонів євро для проектів у сфері відновлюваної енергетики. Надання нових кредитів Туреччині було призупинене в 2019 році через суперечку щодо буріння нафти і газу біля берегів Кіпру.
Також у ЄС зазначили, що Кіпр хоче, щоб Туреччина дозволила його кораблям заходити в турецькі порти. Анкара не визнає Кіпр через поділ острова в 1974 році на північ, контрольований турками і південь, контрольований греками. Це сталось внаслідок збройного конфлікту, в якому брали участь регулярні турецькі війська.
Нагадаємо
Туреччина активізувала дипломатичні зусилля, щоб організувати пряму зустріч між представниками США та Ірану в Анкарі або Стамбулі