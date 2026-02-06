ЄС планує переглянути партнерство з Туреччиною на тлі перемовин про припинення російсько-української війни

$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 31701 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 35577 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 29224 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 42829 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79027 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32186 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30308 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23188 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15861 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15322 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентівVideo5 лютого, 22:32 • 9434 перегляди
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опаленняVideo5 лютого, 23:04 • 9762 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo5 лютого, 23:37 • 10662 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 7758 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 5988 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 16425 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

Ексклюзив

5 лютого, 15:05 • 31701 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 31701 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк

Ексклюзив

5 лютого, 10:05 • 79027 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79027 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 73647 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 103601 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Абу-Дабі
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 11447 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 14690 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 24060 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 27605 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 59514 перегляди
Техніка
Опалення
Золото
Соціальна мережа
Starlink

ЄС планує переглянути партнерство з Туреччиною на тлі перемовин про припинення російсько-української війни

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Комісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про намір переглянути партнерство з Туреччиною напередодні візиту до Анкари 6 лютого. Туреччина розглядається як важливий партнер через її потенційну роль у Чорноморському регіоні після війни в Україні.

ЄС планує переглянути партнерство з Туреччиною на тлі перемовин про припинення російсько-української війни

Комісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що у Брюсселі хочуть "по-новому поглянути" на партнерство з Туреччиною. Ця заява пролунала напередодні її візиту в Анкару, що запланований у п'ятницю, 6 лютого, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначає видання, потенційна роль Туреччини після завершення російсько-української війни - особливо як миротворця і регіонального політичного гравця в Чорноморському регіоні - робить її важливим партнером для ЄС. Однак Брюссель робить невеликі кроки у відносинах з країною, яка відступає від демократії і чий лідер Реджеп Тайїп Ердоган ув'язнив відомих політичних опонентів.

Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером Підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає підготовку міцного партнерства з Туреччиною

- заявила Кос.

Вона додала, що візьме участь у церемонії в Анкарі, де Європейський інвестиційний банк і Туреччина підпишуть угоду про надання кредитів на суму 200 мільйонів євро для проектів у сфері відновлюваної енергетики. Надання нових кредитів Туреччині було призупинене в 2019 році через суперечку щодо буріння нафти і газу біля берегів Кіпру.

Також у ЄС зазначили, що Кіпр хоче, щоб Туреччина дозволила його кораблям заходити в турецькі порти. Анкара не визнає Кіпр через поділ острова в 1974 році на північ, контрольований турками і південь, контрольований греками. Це сталось внаслідок збройного конфлікту, в якому брали участь регулярні турецькі війська.

Нагадаємо

Туреччина активізувала дипломатичні зусилля, щоб організувати пряму зустріч між представниками США та Ірану в Анкарі або Стамбулі

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Європейський інвестиційний банк
Європейський Союз
Брюссель
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Кіпр