Туреччина готує майданчик для переговорів США та Ірану на тлі військової загрози

Туреччина активізувала дипломатичні зусилля, щоб організувати пряму зустріч між представниками США та Ірану вже до кінця цього тижня в Анкарі або Стамбулі. Основною метою посередницької місії є запобігання масштабному військовому удару Сполучених Штатів по іранських об'єктах у відповідь на жорстке придушення протестів усередині Ісламської Республіки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними турецьких та арабських джерел, Анкара намагається звести за столом переговорів спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та очільника МЗС Ірану Аббаса Арагчі. Віткофф, який у вівторок, 3 лютого, проводить консультації в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, згодом має вирушити до ОАЕ для обговорення війни між росією та Україною. Турецька сторона сподівається інтегрувати іранське досьє у цей маршрут, запропонувавши нейтральний майданчик для зниження напруги.

Військовий тиск та ядерне досьє

Ситуація загострюється через присутність у регіоні американської авіаносної групи на чолі з есмінцем "Авраам Лінкольн". Дональд Трамп розглядає варіанти покарання іранського керівництва за масові вбивства протестувальників, намагаючись при цьому уникнути повноцінної війни.

Окрім питань безпеки, на порядку денному залишається ядерна програма: Трамп продовжує тиснути на Тегеран з метою укладення нової, більш жорсткої угоди. Попередні спроби переговорів у Римі та Омані були фактично зупинені після ізраїльських атак на іранські ядерні об'єкти в червні минулого року.

Поки що ні Вашингтон, ні Тегеран офіційно не підтвердили свою участь у зустрічі в Туреччині. Проте іранський президент Масуд Пезешкіан уже дав попередню згоду на новий раунд діалогу, намагаючись вивести країну з-під удару в умовах критичної ескалації.

