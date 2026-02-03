Туреччина готує майданчик для переговорів США та Ірану на тлі військової загрози

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 2088 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 6660 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 10036 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 14385 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 12926 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11055 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10792 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18455 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24725 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39738 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 10352 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 8892 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 8118 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 11841 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 4314 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 14390 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 11889 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 18457 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 58352 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 33316 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Село
Польща
Швейцарія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 4370 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 8190 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 8964 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 10391 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10757 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Starlink

Туреччина готує майданчик для переговорів США та Ірану на тлі військової загрози

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Туреччина прагне організувати прямі переговори між США та Іраном в Анкарі або Стамбулі. Метою є запобігання військовому удару США по Ірану через придушення протестів.

Туреччина готує майданчик для переговорів США та Ірану на тлі військової загрози

Туреччина активізувала дипломатичні зусилля, щоб організувати пряму зустріч між представниками США та Ірану вже до кінця цього тижня в Анкарі або Стамбулі. Основною метою посередницької місії є запобігання масштабному військовому удару Сполучених Штатів по іранських об'єктах у відповідь на жорстке придушення протестів усередині Ісламської Республіки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними турецьких та арабських джерел, Анкара намагається звести за столом переговорів спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та очільника МЗС Ірану Аббаса Арагчі. Віткофф, який у вівторок, 3 лютого, проводить консультації в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, згодом має вирушити до ОАЕ для обговорення війни між росією та Україною. Турецька сторона сподівається інтегрувати іранське досьє у цей маршрут, запропонувавши нейтральний майданчик для зниження напруги.

Військовий тиск та ядерне досьє

Ситуація загострюється через присутність у регіоні американської авіаносної групи на чолі з есмінцем "Авраам Лінкольн". Дональд Трамп розглядає варіанти покарання іранського керівництва за масові вбивства протестувальників, намагаючись при цьому уникнути повноцінної війни.

США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ02.02.26, 04:20 • 18246 переглядiв

Окрім питань безпеки, на порядку денному залишається ядерна програма: Трамп продовжує тиснути на Тегеран з метою укладення нової, більш жорсткої угоди. Попередні спроби переговорів у Римі та Омані були фактично зупинені після ізраїльських атак на іранські ядерні об'єкти в червні минулого року.

Поки що ні Вашингтон, ні Тегеран офіційно не підтвердили свою участь у зустрічі в Туреччині. Проте іранський президент Масуд Пезешкіан уже дав попередню згоду на новий раунд діалогу, намагаючись вивести країну з-під удару в умовах критичної ескалації.

Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС02.02.26, 00:55 • 10531 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Сутички
Мітинги в Україні
Масуд Пезешкіян
Стів Віткофф
Ізраїль
Рим
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Стамбул
Оман
Беньямін Нетаньягу
Анкара
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран