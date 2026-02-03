$42.810.04
Турция готовит площадку для переговоров США и Ирана на фоне военной угрозы

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Турция стремится организовать прямые переговоры между США и Ираном в Анкаре или Стамбуле. Целью является предотвращение военного удара США по Ирану из-за подавления протестов.

Турция готовит площадку для переговоров США и Ирана на фоне военной угрозы

Турция активизировала дипломатические усилия, чтобы организовать прямую встречу между представителями США и Ирана уже до конца этой недели в Анкаре или Стамбуле. Основной целью посреднической миссии является предотвращение масштабного военного удара Соединенных Штатов по иранским объектам в ответ на жесткое подавление протестов внутри Исламской Республики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным турецких и арабских источников, Анкара пытается свести за столом переговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа и главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Уиткофф, который во вторник, 3 февраля, проводит консультации в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, впоследствии должен отправиться в ОАЭ для обсуждения войны между Россией и Украиной. Турецкая сторона надеется интегрировать иранское досье в этот маршрут, предложив нейтральную площадку для снижения напряжения.

Военное давление и ядерное досье

Ситуация обостряется из-за присутствия в регионе американской авианосной группы во главе с эсминцем "Авраам Линкольн". Дональд Трамп рассматривает варианты наказания иранского руководства за массовые убийства протестующих, пытаясь при этом избежать полноценной войны.

США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ02.02.26, 04:20 • 18244 просмотра

Помимо вопросов безопасности, на повестке дня остается ядерная программа: Трамп продолжает давить на Тегеран с целью заключения нового, более жесткого соглашения. Предыдущие попытки переговоров в Риме и Омане были фактически остановлены после израильских атак на иранские ядерные объекты в июне прошлого года.

Пока ни Вашингтон, ни Тегеран официально не подтвердили свое участие во встрече в Турции. Однако иранский президент Масуд Пезешкиан уже дал предварительное согласие на новый раунд диалога, пытаясь вывести страну из-под удара в условиях критической эскалации.

Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД02.02.26, 00:55 • 10526 просмотров

Степан Гафтко

