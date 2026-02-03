Турция готовит площадку для переговоров США и Ирана на фоне военной угрозы
Турция стремится организовать прямые переговоры между США и Ираном в Анкаре или Стамбуле. Целью является предотвращение военного удара США по Ирану из-за подавления протестов.
Турция активизировала дипломатические усилия, чтобы организовать прямую встречу между представителями США и Ирана уже до конца этой недели в Анкаре или Стамбуле. Основной целью посреднической миссии является предотвращение масштабного военного удара Соединенных Штатов по иранским объектам в ответ на жесткое подавление протестов внутри Исламской Республики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным турецких и арабских источников, Анкара пытается свести за столом переговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа и главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Уиткофф, который во вторник, 3 февраля, проводит консультации в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, впоследствии должен отправиться в ОАЭ для обсуждения войны между Россией и Украиной. Турецкая сторона надеется интегрировать иранское досье в этот маршрут, предложив нейтральную площадку для снижения напряжения.
Военное давление и ядерное досье
Ситуация обостряется из-за присутствия в регионе американской авианосной группы во главе с эсминцем "Авраам Линкольн". Дональд Трамп рассматривает варианты наказания иранского руководства за массовые убийства протестующих, пытаясь при этом избежать полноценной войны.
Помимо вопросов безопасности, на повестке дня остается ядерная программа: Трамп продолжает давить на Тегеран с целью заключения нового, более жесткого соглашения. Предыдущие попытки переговоров в Риме и Омане были фактически остановлены после израильских атак на иранские ядерные объекты в июне прошлого года.
Пока ни Вашингтон, ни Тегеран официально не подтвердили свое участие во встрече в Турции. Однако иранский президент Масуд Пезешкиан уже дал предварительное согласие на новый раунд диалога, пытаясь вывести страну из-под удара в условиях критической эскалации.
