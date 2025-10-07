Международные резервы Украины выросли до 46,5 млрд долларов в сентябре - НБУ

В сентябре международные резервы Украины выросли на 1,1% и составили 46 518,6 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 518,6 млн долл. США. В сентябре они выросли на 1,1%. Такая динамика обусловлена поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке - говорится в сообщении.

Детали

По данным НБУ, в целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило 2 900,6 млн долл. США, в том числе:

1 431,7 млн долл. США – через счета Всемирного банка;

1 170,5 млн долл. США – от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

298,4 млн долл. США – от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 563,6 млн долл. США, в том числе:

464,4 млн долл. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;

62,2 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

6,4 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

30,6 млн долл. США – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 254,4 млн долл. США.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 291,5 млн долл. США и выкупил в резервы 1,7 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила 2 289,8 млн долл. США, сократившись на 15% по сравнению с августом 2025 года.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 690,6 млн долл. США.

Добавим

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, добавили в НБУ.

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, – предварительные данные;

не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным, – уточненные данные.

