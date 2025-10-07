$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 12569 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 13973 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 18201 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 19222 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44366 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44657 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59823 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56913 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ

У вересні міжнародні резерви України зросли на 1,1% і становили 46 518,6 млн доларів, передає УНН із посиланням на НБУ.

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 518,6 млн дол. США. У вересні вони зросли на 1,1%. Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними НБУ, загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло 2 900,6 млн дол. США, у тому числі:

  • 1 431,7 млн дол. США – через рахунки Світового банку;
    • 1 170,5 млн дол. США – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
      • 298,4 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

        За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 563,6 млн дол. США, у тому числі:

        • 464,4 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;
          • 62,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
            • 6,4 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
              • 30,6 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

                Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,4 млн дол. США.

                По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

                Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 291,5 млн дол. США та викупив до резервів 1,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 2 289,8 млн дол. США, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.

                По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

                У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 690,6 млн дол. США.

                Додамо

                Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, додали у НБУ.

                Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

                • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
                  • не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

                    Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ07.10.25, 15:55 • 1536 переглядiв

                    Антоніна Туманова

