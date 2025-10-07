Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ

У вересні міжнародні резерви України зросли на 1,1% і становили 46 518,6 млн доларів, передає УНН із посиланням на НБУ.

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 518,6 млн дол. США. У вересні вони зросли на 1,1%. Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними НБУ, загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло 2 900,6 млн дол. США, у тому числі:

1 431,7 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

1 170,5 млн дол. США – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

298,4 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 563,6 млн дол. США, у тому числі:

464,4 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;

62,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

6,4 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

30,6 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,4 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 291,5 млн дол. США та викупив до резервів 1,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 2 289,8 млн дол. США, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 690,6 млн дол. США.

Додамо

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, додали у НБУ.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;

не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

