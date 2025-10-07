Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ
Київ • УНН
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
У вересні міжнародні резерви України зросли на 1,1% і становили 46 518,6 млн доларів, передає УНН із посиланням на НБУ.
Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 518,6 млн дол. США. У вересні вони зросли на 1,1%. Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними НБУ, загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло 2 900,6 млн дол. США, у тому числі:
- 1 431,7 млн дол. США – через рахунки Світового банку;
- 1 170,5 млн дол. США – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 298,4 млн дол. США – від розміщення ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 563,6 млн дол. США, у тому числі:
- 464,4 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;
- 62,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 6,4 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
- 30,6 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,4 млн дол. США.
По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 291,5 млн дол. США та викупив до резервів 1,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 2 289,8 млн дол. США, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 690,6 млн дол. США.
Додамо
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, додали у НБУ.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.
Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ07.10.25, 15:55 • 1536 переглядiв