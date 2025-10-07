Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ

Україна пройшла вісім переглядів програми фінансування з боку Міжнародного валютного фонду. Наразі партнери своєю фінансовою допомогою нашій державі оплачують власну безпеку, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, пише УНН.

Деталі

Співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов’язань за міжнародними домовленостями – наш пріоритет. І тут ми теж ефективні. Пройшли вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом. Ведемо перемовини про потенційну нову програму, щоб зберегти міцну основу на консолідації міжнародної допомоги для України й надалі - зазначив Пишний.

Він також додав, що міжнародна фінансова підтримка України по своїй суті є оплатою партнерами безпекових послуг з боку нашої держави.

Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки - зазначив Пишний.

Доповнення

Правління Нацбанку обговорило з керівниками 30 найбільших банків України очікування стосовно нової програми з МВФ для України. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що разом із МВФ потрібно розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування. Також вона має максимально враховувати євроінтеграційний рух України.