Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
12:19 • 5636 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11802 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14097 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37931 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 42998 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71194 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59124 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56539 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104127 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 16704 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico08:41 • 9400 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10056 перегляди
Публікації
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2574 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37936 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54623 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63862 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104128 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10093 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 24880 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 77769 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 73312 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 148267 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Україна пройшла вісім переглядів програми фінансування МВФ, а її міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що стабільність цих надходжень гарантована на найближчі роки.

Міжнародна фінансова підтримка є оплатою партнерами послуг безпеки – голова НБУ

Україна пройшла вісім переглядів програми фінансування з боку Міжнародного валютного фонду. Наразі партнери своєю фінансовою допомогою нашій державі оплачують власну безпеку, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, пише УНН.

Деталі

Співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов’язань за міжнародними домовленостями – наш пріоритет. І тут ми теж ефективні. Пройшли вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом. Ведемо перемовини про потенційну нову програму, щоб зберегти міцну основу на консолідації міжнародної допомоги для України й надалі

- зазначив Пишний.

Він також додав, що міжнародна фінансова підтримка України по своїй суті є оплатою партнерами безпекових послуг з боку нашої держави.

Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки

- зазначив Пишний.

Доповнення

Правління Нацбанку обговорило з керівниками 30 найбільших банків України очікування стосовно нової програми з МВФ для України. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що разом із МВФ потрібно розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування. Також вона має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. 

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Андрій Пишний
Україна