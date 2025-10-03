Голова Нацбанку про нову програму МВФ: має максимально враховувати євроінтеграційний рух України

Правління Нацбанку обговорило з керівниками 30 найбільших банків України очікування стосовно нової програми з МВФ для України. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що разом із МВФ потрібно розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування. Також вона має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.

Під час зустрічі з керівниками 30 найбільших банків України також було обговорено наявний потенціал банківського сектору для підсилення спроможності економіки відповідати на воєнні виклики.

Обговорення про нову потенційну програму не означає, що ми неефективні в межах поточної програми EFF. Навпаки, ми успішно пройшли вісім переглядів. Однак зараз маємо разом із МВФ розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування

Він розповів, що головною метою можливої нової програми з МВФ залишиться забезпечення макрофінансової стабільності України і формування стійкої моделі відновлення її економіки. У межах узгодженого з МВФ сценарію партнери України формуватимуть своє бачення майбутньої підтримки нашої країни.

У цьому контексті Голова НБУ відзначив дві важливі заяви:

Як зазначив Пишний, нова програма з МВФ має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Водночас за підтримки партнерів Україна має мобілізувати і свій внутрішній потенціал, щоб забезпечити стабільне фінансування постійно зростаючих витрат на оборону.

Говорячи про внутрішні ресурси, Голова НБУ передусім наголосив на важливості подальших дій у напрямі сприяння детінізації економіки. Пишний закликав банківську спільноту до спільного вирішення проблеми дропів, які є одним зі "стовпів" підтримки тіньового сектору. Він наголосив на тому, що організатори дроп-схем у відповідь на спільні дії банків винаходять нові шляхи уникнення встановлених обмежень, зокрема через фіктивне підприємництво.

Також Голова НБУ зазначив, що це питання перебуває на порядку денному фінансових регуляторів провідних країн світу, та закликав банки до діалогу для подальшої розбудови ефективного нагляду.

Також під час зустрічі обговорювалися питання розбудови інфраструктури ринків капіталу, рішення НБУ про рівень облікової ставки, стан міжнародних резервів, потреби України в міжнародному фінансуванні, ситуація на валютному ринку й можливості внутрішнього боргового ринку. Не оминули й валютну лібералізацію, настрої бізнесу, розвиток кредитування, а також ініціативу про зміну назви розмінних монет з "копійки" на "шаг" як логічне завершення грошової реформи України