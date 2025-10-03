$41.280.05
Голова Нацбанку про нову програму МВФ: має максимально враховувати євроінтеграційний рух України

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Правління Нацбанку обговорило з керівниками 30 найбільших банків України очікування щодо нової програми з МВФ. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив на необхідності розробки нового дизайну програми для забезпечення регулярних надходжень зовнішнього фінансування та врахування євроінтеграційного руху України.

Правління Нацбанку обговорило з керівниками 30 найбільших банків України очікування стосовно нової програми з МВФ для України. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що разом із МВФ потрібно розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування. Також вона має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Під час зустрічі з керівниками 30 найбільших банків України також було обговорено наявний потенціал банківського сектору для підсилення спроможності економіки відповідати на воєнні виклики.

Обговорення про нову потенційну програму не означає, що ми неефективні в межах поточної програми EFF. Навпаки, ми успішно пройшли вісім переглядів. Однак зараз маємо разом із МВФ розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування

- сказав Пишний.

Він розповів, що головною метою можливої нової програми з МВФ залишиться забезпечення макрофінансової стабільності України і формування стійкої моделі відновлення її економіки. У межах узгодженого з МВФ сценарію партнери України формуватимуть своє бачення майбутньої підтримки нашої країни.

У цьому контексті Голова НБУ відзначив дві важливі заяви:

  • Голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про новий фінансовий інструмент - репараційну позику на основі доходів від знерухомлених активів рф;
    • Європейського комісара з питань розширення Марти Кос про значний прогрес у взаємодії з Україною в напрямі адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.

      Як зазначив Пишний, нова програма з МВФ має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Водночас за підтримки партнерів Україна має мобілізувати і свій внутрішній потенціал, щоб забезпечити стабільне фінансування постійно зростаючих витрат на оборону.

      Говорячи про внутрішні ресурси, Голова НБУ передусім наголосив на важливості подальших дій у напрямі сприяння детінізації економіки. Пишний закликав банківську спільноту до спільного вирішення проблеми дропів, які є одним зі "стовпів" підтримки тіньового сектору. Він наголосив на тому, що організатори дроп-схем у відповідь на спільні дії банків винаходять нові шляхи уникнення встановлених обмежень, зокрема через фіктивне підприємництво.

      Також Голова НБУ зазначив, що це питання перебуває на порядку денному фінансових регуляторів провідних країн світу, та закликав банки до діалогу для подальшої розбудови ефективного нагляду.

      Також під час зустрічі обговорювалися питання розбудови інфраструктури ринків капіталу, рішення НБУ про рівень облікової ставки, стан міжнародних резервів, потреби України в міжнародному фінансуванні, ситуація на валютному ринку й можливості внутрішнього боргового ринку. Не оминули й валютну лібералізацію, настрої бізнесу, розвиток кредитування, а також ініціативу про зміну назви розмінних монет з "копійки" на "шаг" як логічне завершення грошової реформи України

      - інформує Нацбанк.

      Доповнення

      Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня.

      31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

      Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148 млрд доларів США на 2023-2027 роки.

      Анна Мурашко

