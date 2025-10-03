Глава Нацбанка о новой программе МВФ: должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины

Правление Нацбанка обсудило с руководителями 30 крупнейших банков Украины ожидания относительно новой программы с МВФ для Украины. Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что вместе с МВФ нужно разработать новый дизайн программы, чтобы обеспечить регулярные поступления внешнего финансирования. Также она должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

Во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков Украины также был обсужден имеющийся потенциал банковского сектора для усиления способности экономики отвечать на военные вызовы.

Обсуждение о новой потенциальной программе не означает, что мы неэффективны в рамках текущей программы EFF. Напротив, мы успешно прошли восемь пересмотров. Однако сейчас должны вместе с МВФ разработать новый дизайн программы, чтобы обеспечить регулярные поступления внешнего финансирования - сказал Пышный.

Он рассказал, что главной целью возможной новой программы с МВФ останется обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и формирование устойчивой модели восстановления ее экономики. В рамках согласованного с МВФ сценария партнеры Украины будут формировать свое видение будущей поддержки нашей страны.

В этом контексте Глава НБУ отметил два важных заявления:

Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о новом финансовом инструменте - репарационном займе на основе доходов от обездвиженных активов рф;

Европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос о значительном прогрессе во взаимодействии с Украиной в направлении адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС.

Как отметил Пышный, новая программа с МВФ должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины. В то же время при поддержке партнеров Украина должна мобилизовать и свой внутренний потенциал, чтобы обеспечить стабильное финансирование постоянно растущих расходов на оборону.

Говоря о внутренних ресурсах, Глава НБУ прежде всего подчеркнул важность дальнейших действий в направлении содействия детенизации экономики. Пышный призвал банковское сообщество к совместному решению проблемы дропов, которые являются одним из "столпов" поддержки теневого сектора. Он подчеркнул, что организаторы дроп-схем в ответ на совместные действия банков изобретают новые пути избежания установленных ограничений, в частности через фиктивное предпринимательство.

Также Глава НБУ отметил, что этот вопрос находится на повестке дня финансовых регуляторов ведущих стран мира, и призвал банки к диалогу для дальнейшего развития эффективного надзора.

Также во время встречи обсуждались вопросы развития инфраструктуры рынков капитала, решения НБУ об уровне учетной ставки, состоянии международных резервов, потребности Украины в международном финансировании, ситуации на валютном рынке и возможности внутреннего долгового рынка. Не обошли и валютную либерализацию, настроения бизнеса, развитие кредитования, а также инициативу об изменении названия разменных монет с "копейки" на "шаг" как логическое завершение денежной реформы Украины - информирует Нацбанк.

Дополнение

Министерство финансов Украины, Национальный банк и эксперты МВФ завершили обсуждение выполнения программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Встречи длились с 3 по 10 сентября.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая сейчас составляет около 148 млрд долларов США на 2023-2027 годы.