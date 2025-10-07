Международная финансовая поддержка является оплатой партнерами услуг безопасности – глава НБУ

Украина прошла восемь пересмотров программы финансирования со стороны Международного валютного фонда. Сейчас партнеры своей финансовой помощью нашему государству оплачивают собственную безопасность, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, пишет УНН.

Сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – наш приоритет. И здесь мы тоже эффективны. Прошли восемь успешных пересмотров программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Ведем переговоры о потенциальной новой программе, чтобы сохранить прочную основу на консолидации международной помощи для Украины и в дальнейшем

Он также добавил, что международная финансовая поддержка Украины по своей сути является оплатой партнерами услуг безопасности со стороны нашего государства.

В то же время видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности. На сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы