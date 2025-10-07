Международная финансовая поддержка является оплатой партнерами услуг безопасности – глава НБУ
Киев • УНН
Украина прошла восемь пересмотров программы финансирования МВФ, а ее международная финансовая поддержка является оплатой партнерами услуг безопасности. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что стабильность этих поступлений гарантирована на ближайшие годы.
Украина прошла восемь пересмотров программы финансирования со стороны Международного валютного фонда. Сейчас партнеры своей финансовой помощью нашему государству оплачивают собственную безопасность, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, пишет УНН.
Подробности
Сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – наш приоритет. И здесь мы тоже эффективны. Прошли восемь успешных пересмотров программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Ведем переговоры о потенциальной новой программе, чтобы сохранить прочную основу на консолидации международной помощи для Украины и в дальнейшем
Он также добавил, что международная финансовая поддержка Украины по своей сути является оплатой партнерами услуг безопасности со стороны нашего государства.
В то же время видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности. На сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы
Дополнение
Правление Нацбанка обсудило с руководителями 30 крупнейших банков Украины ожидания относительно новой программы с МВФ для Украины. Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что вместе с МВФ нужно разработать новый дизайн программы, чтобы обеспечить регулярные поступления внешнего финансирования. Также она должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины.