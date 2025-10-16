$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Свириденко провела встречи с международными финансовыми институтами в Вашингтоне: о чем договорились

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с руководителями Всемирного Банка, Европейского инвестиционного банка и ЕБРР в Вашингтоне. Обсуждались механизм репарационного займа, состояние украинской энергетики и поддержка Украины.

Свириденко провела встречи с международными финансовыми институтами в Вашингтоне: о чем договорились

Премьер-министр Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон встретилась с международными партнерами. Она отметила: ключевой темой встречи стало продолжение сотрудничества с ключевыми международными финансовыми институтами, сообщает УНН.

Подробности

Свириденко встретилась с Президентом Всемирного Банка Аджаем Бангой и Управляющим директором по операционной деятельности Анной Бьерде, Президентом Европейского инвестиционного банка Надей Кальвиньо и Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Среди других тем встречи были механизм репарационного займа на основе замороженных российских активов для комплексной поддержки Украины, а также состояние украинской энергетики после российских ударов.

Обсудили текущий портфель проектов, направленных на восстановление Украины и потребности финансирования на следующий бюджетный период. Спасибо партнерам за системную поддержку

- написала Свириденко.

Напомним

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с украинской делегацией провели серию встреч с американскими сенаторами в Вашингтоне. В центре переговоров - военное сотрудничество, усиление санкций против России и возвращение депортированных украинских детей.

Евгений Устименко

