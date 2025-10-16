Свириденко провела встречи с международными финансовыми институтами в Вашингтоне: о чем договорились
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с руководителями Всемирного Банка, Европейского инвестиционного банка и ЕБРР в Вашингтоне. Обсуждались механизм репарационного займа, состояние украинской энергетики и поддержка Украины.
Премьер-министр Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон встретилась с международными партнерами. Она отметила: ключевой темой встречи стало продолжение сотрудничества с ключевыми международными финансовыми институтами, сообщает УНН.
Подробности
Свириденко встретилась с Президентом Всемирного Банка Аджаем Бангой и Управляющим директором по операционной деятельности Анной Бьерде, Президентом Европейского инвестиционного банка Надей Кальвиньо и Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Среди других тем встречи были механизм репарационного займа на основе замороженных российских активов для комплексной поддержки Украины, а также состояние украинской энергетики после российских ударов.
Обсудили текущий портфель проектов, направленных на восстановление Украины и потребности финансирования на следующий бюджетный период. Спасибо партнерам за системную поддержку
Напомним
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с украинской делегацией провели серию встреч с американскими сенаторами в Вашингтоне. В центре переговоров - военное сотрудничество, усиление санкций против России и возвращение депортированных украинских детей.