Свириденко провела зустрічі з міжнародними фінансовими інституціями у Вашингтоні: про що домовились
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час візиту до Вашингтону зустрілась з міжнародними партнерами. Вона зазначила: ключовою темою зустрічі стало продовження співпраці із ключовими міжнародними фінансовими інституціями, повідомляє УНН.
Деталі
Свириденко зустрілась з Президентом Світового Банку Аджаєм Бангою та Керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Бʼєрде, Президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Серед інших тем зустрічі були механізм репараційної позики на основі заморожених російських активів для комплексної підтримки України, а також стан української енергетики після російських ударів.
Обговорили поточний портфель проєктів, спрямованих на відновлення України та потреби фінансування на наступний бюджетний період. Дякую партнерам за системну підтримку
Нагадаємо
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з українською делегацією провели серію зустрічей із американськими сенаторами у Вашингтоні. У центрі переговорів - військова співпраця, посилення санкцій проти росії та повернення депортованих українських дітей.