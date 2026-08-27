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Правительство увеличило финансирование проектов восстановления еще на 1 млрд гривен

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Правительство увеличило финансирование восстановления критической инфраструктуры до 1,987 млрд грн. Средства пойдут на 138 действующих и 25 новых проектов.

Правительство увеличило финансирование проектов восстановления еще на 1 млрд гривен

Кабинет министров направил дополнительно 1 млрд гривен на восстановление критической и социальной инфраструктуры в 16 областях. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Второе решение касается финансирования проектов восстановления. Правительство направит на это более 1 млрд грн. Всего в этом году в рамках программы восстановления Украины правительство направит более 2 млрд гривен при поддержке Европейского инвестиционного банка. Это позволит продолжить финансирование 138 уже реализуемых проектов и добавить в программу еще 25 новых 

- сообщил Корецкий. 

По его словам, речь идет о восстановлении критической социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, укрытий, коммунальных сетей и жилья в 16 регионах.

"Финансирование направлено прежде всего на проекты, которые уже готовы к реализации или находятся на активной стадии. Мы должны как можно быстрее превращать международное финансирование в конкретные восстановленные объекты и возвращать нормальную жизнь в общины, страдающие от войны", - добавил Корецкий. 

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства от 26 августа 2026 года №1061 на реализацию проектов в рамках Программы восстановления Украины бюджет Винницкой области получит 22,2 млн гривен вместо нынешних 4,6 млн гривен 

В бюджет Днепропетровской области направят 254,3 млн гривен вместо нынешних 195,8 млн гривен.

В бюджет Житомирской области направят 85,3 млн гривен вместо нынешних 55 млн гривен. 

В бюджет Киевской области поступит 736,9 млн гривен вместо нынешних 360 млн гривен.

Бюджет Кировоградской области получит 74,7 млн гривен вместо 57,7 млн гривен. 

Одесская область получит 320 млн гривен вместо 121,7 млн гривен. 

В Полтавскую область поступит 218,9 млн гривен вместо нынешних 90,6 млн гривен.  

Сумская область получит 31 млн гривен вместо нынешних 13,5 млн гривен. 

Харьковская область получит 40,1 млн гривен вместо 26,5 млн гривен, предусмотренных ранее. 

Черкасская область получает финансирование в размере 124,7 млн гривен вместо 26 млн гривен, предусмотренных ранее. 

В Черниговскую область направят 76,4 млн гривен вместо 33,4 млн гривен. 

Кроме того, правительство включило еще несколько областей, которые получат финансирование в рамках Программы восстановления Украины. В частности: 

Волынская область - 2 млн гривен;

Ивано-Франковская область - 8 млн гривен;

Львовская область - 3 млн гривен;

Ровненская область - 10 млн гривен. 

В целом объем финансирования по программе достигает 1 млрд 987,1 млн гривен. 

Напомним 

Шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины (UIF) одобрил новый пакет из восьми программ, которые помогают Украине решать наиболее насущные экономические и социальные проблемы страны. Их общий объем достигнет 1,5 млрд евро. 

Павел Башинский

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