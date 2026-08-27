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Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд гривень

Київ • УНН

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Уряд збільшив фінансування відбудови критичної інфраструктури до 1,987 млрд грн. Кошти підуть на 138 чинних і 25 нових проєктів.

Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд гривень

Кабінет міністрів спрямував додатковий 1 млрд гривень на відновлення критичної та соціальної інфраструктури в 16 областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН

Друге рішення стосується фінансування проєктів відбудови. Уряд спрямує більше 1 млрд грн на це. Загалом, цього року в межах програми з відновлення України уряд спрямує більше 2 млрд гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Це дозволить продовжити фінансування 138 проєктів, які вже реалізуються, та додати до програми ще 25 нових 

- повідомив Корецький. 

За його словами, йдеться про відновлення критичної соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла в 16 регіонах.

"Фінансування спрямоване насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або в активній стадії. Маємо якнайшвидше перетворювати міжнародне фінансування на конкретні відновлені об'єкти та повертати нормальне життя у громади, які страждають від війни", - додав Корецький. 

Доповнення

Відповідно до постанови уряду від 26 серпня 2026 року №1061, на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України бюджет Вінницької області отримає 22,2 млн гривень замість нинішніх 4,6 млн гривень 

До бюджету Дніпропетровської області направлять 254,3 млн гривень замість нинішніх 195,8 млн гривень.

До бюджету Житомирської області спрямують 85,3 млн гривень замість нинішніх 55 млн гривень. 

До бюджету Київської області надійде 736,9 млн гривень замість нинішніх 360 млн гривень.

Бюджет Кіровоградської області отримає 74,7 млн гривень замість 57,7 млн гривень. 

Одеська область отримає 320 млн гривень замість 121,7 млн гривень. 

До Полтавської області надійде 218,9 млн гривень замість нинішніх 90,6 млн гривень.  

Сумська область отримає 31 млн гривень замість нинішніх 13,5 млн гривень. 

Харківська область отримає 40,1 млн гривень замість 26,5 млн гривень, передбачених раніше. 

Черкаська область отримує фінансування у розмірі 124,7 млн гривень замість 26 млн гривень, передбачених раніше. 

До Чернігівської області спрямують 76,4 млн гривень замість 33,4 млн гривень. 

Окрім того, уряд включив ще декілька областей, які отримають фінансування у рамках Програми з відновлення України. Зокрема: 

Волинська область - 2 млн гривень;

Івано-Франківська область - 8 млн гривень;

Львівська область - 3 млн гривень;

Рівненська область - 10 млн гривень. 

Загалом же обсяг фінансування за програмою сягає 1 млрд 987,1 млн гривень. 

Нагадаємо 

Шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм, що допомагають Україні вирішувати найнагальніші економічні та соціальні проблеми країни. Їх загальний обсяг сягне 1,5 млрд євро. 

Павло Башинський

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