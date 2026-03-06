ЄС затвердив пакет інвестиційних програм на 1,5 мільярда євро для відновлення України
Шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України схвалила пакет із восьми програм на 1,5 млрд євро. Ці кошти спрямують на підтримку енергетики, освіти, зв'язку, сільського господарства та малого бізнесу, а також на будівництво укриттів.
Шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм, що допомагають Україні вирішувати найнагальніші економічні та соціальні проблеми країни. Їх загальний обсяг сягне 1,5 млрд євро, передає УНН із посиланням на представництво України в ЄС.
Деталі
Ці програми вартістю 1,5 мільярда євро, спрямовані на залучення 3,4 мільярда євро нових інвестицій, нададуть підтримку життєво важливим секторам, таким як енергетика, освіта, зв'язок, сільське господарство та малий бізнес, а також профінансують будівництво укриттів у навчальних закладах.
Вперше UIF також виділятиме ресурси на технології подвійного використання та стратегічні галузі промисловості. Це відповідає зобов'язанню Європейської Комісії, оголошеному на Інвестиційній конференції ЄС-Україна минулого листопада.
Додамо
Під головуванням Європейської Комісії шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України зібрала сьогодні держави-члени ЄС, спостерігачів від Європейського парламенту, уряду та Верховної Ради України, уряду Норвегії, а також ключові європейські та міжнародні фінансові установи.
Нові оголошені програми будуть реалізовані фінансовими установами, деякі з яких вже співпрацюють з Комісією в Україні (ЄБРР, МБРР, KfW, Міжнародна фінансова корпорація), та новими партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), що свідчить про актуальність Інвестиційного фонду України (UIF) для залучення нових партнерів.
На сьогоднішній день UIF вже виділив 8,4 млрд євро, що становить 90% його загального потенціалу. Очікується, що ці асигнування мобілізують 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.
Що ще треба знати
UIF є частиною Механізму фінансування України ЄС на суму 50 млрд євро, розробленого для залучення державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Він наділений фінансовими інструментами на загальну суму 9,5 млрд євро. Метою Інвестиційної програми для України є безпосередній внесок та мобілізація інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації.