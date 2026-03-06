ЄС затвердив пакет інвестиційних програм на 1,5 мільярда євро для відновлення України

$43.810.09
13:05 • 9234 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 18530 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 11811 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 16077 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16676 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17509 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18344 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15931 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14239 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21443 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 9724 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 13956 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22991 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14142 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 8372 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 2080 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 8586 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 18530 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14239 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23089 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 24079 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21257 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23355 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44564 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50808 перегляди
ЄС затвердив пакет інвестиційних програм на 1,5 мільярда євро для відновлення України

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України схвалила пакет із восьми програм на 1,5 млрд євро. Ці кошти спрямують на підтримку енергетики, освіти, зв'язку, сільського господарства та малого бізнесу, а також на будівництво укриттів.

ЄС затвердив пакет інвестиційних програм на 1,5 мільярда євро для відновлення України

Шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм, що допомагають Україні вирішувати найнагальніші економічні та соціальні проблеми країни. Їх загальний обсяг сягне 1,5 млрд євро, передає УНН із посиланням на представництво України в ЄС.

Деталі

Ці програми вартістю 1,5 мільярда євро, спрямовані на залучення 3,4 мільярда євро нових інвестицій, нададуть підтримку життєво важливим секторам, таким як енергетика, освіта, зв'язок, сільське господарство та малий бізнес, а також профінансують будівництво укриттів у навчальних закладах.

Вперше UIF також виділятиме ресурси на технології подвійного використання та стратегічні галузі промисловості. Це відповідає зобов'язанню Європейської Комісії, оголошеному на Інвестиційній конференції ЄС-Україна минулого листопада.

ЄС розглядає варіанти забезпечення 90 млрд євро кредиту Україні на тлі блокування Угорщиною - Єврокомісія25.02.26, 17:52 • 4368 переглядiв

Додамо

Під головуванням Європейської Комісії шоста Керівна рада Інвестиційної програми для України зібрала сьогодні держави-члени ЄС, спостерігачів від Європейського парламенту, уряду та Верховної Ради України, уряду Норвегії, а також ключові європейські та міжнародні фінансові установи.

Нові оголошені програми будуть реалізовані фінансовими установами, деякі з яких вже співпрацюють з Комісією в Україні (ЄБРР, МБРР, KfW, Міжнародна фінансова корпорація), та новими партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), що свідчить про актуальність Інвестиційного фонду України (UIF) для залучення нових партнерів.

На сьогоднішній день UIF вже виділив 8,4 млрд євро, що становить 90% його загального потенціалу. Очікується, що ці асигнування мобілізують 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.

Зеленський очікує, аби рішення про €90 млрд для України після підписання у ЄС запрацювало "якнайшвидше"25.02.26, 11:46 • 3991 перегляд

Що ще треба знати

UIF є частиною Механізму фінансування України ЄС на суму 50 млрд євро, розробленого для залучення державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Він наділений фінансовими інструментами на загальну суму 9,5 млрд євро. Метою Інвестиційної програми для України є безпосередній внесок та мобілізація інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика