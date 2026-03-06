ЕС утвердил пакет инвестиционных программ на 1,5 миллиарда евро для восстановления Украины
Киев • УНН
Шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины одобрил пакет из восьми программ на 1,5 млрд евро. Эти средства будут направлены на поддержку энергетики, образования, связи, сельского хозяйства и малого бизнеса, а также на строительство укрытий.
Шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины (UIF) одобрил новый пакет из восьми программ, помогающих Украине решать самые насущные экономические и социальные проблемы страны. Их общий объем достигнет 1,5 млрд евро, передает УНН со ссылкой на представительство Украины в ЕС.
Детали
Эти программы стоимостью 1,5 миллиарда евро, направленные на привлечение 3,4 миллиарда евро новых инвестиций, окажут поддержку жизненно важным секторам, таким как энергетика, образование, связь, сельское хозяйство и малый бизнес, а также профинансируют строительство укрытий в учебных заведениях.
Впервые UIF также будет выделять ресурсы на технологии двойного назначения и стратегические отрасли промышленности. Это соответствует обязательству Европейской Комиссии, объявленному на Инвестиционной конференции ЕС-Украина в ноябре прошлого года.
Добавим
Под председательством Европейской Комиссии шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины собрал сегодня государства-члены ЕС, наблюдателей от Европейского парламента, правительства и Верховной Рады Украины, правительства Норвегии, а также ключевые европейские и международные финансовые учреждения.
Новые объявленные программы будут реализованы финансовыми учреждениями, некоторые из которых уже сотрудничают с Комиссией в Украине (ЕБРР, МБРР, KfW, Международная финансовая корпорация), и новыми партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), что свидетельствует об актуальности Инвестиционного фонда Украины (UIF) для привлечения новых партнеров.
На сегодняшний день UIF уже выделил 8,4 млрд евро, что составляет 90% его общего потенциала. Ожидается, что эти ассигнования мобилизуют 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.
Что еще нужно знать
UIF является частью Механизма финансирования Украины ЕС на сумму 50 млрд евро, разработанного для привлечения государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Он наделен финансовыми инструментами на общую сумму 9,5 млрд евро. Целью Инвестиционной программы для Украины является непосредственный вклад и мобилизация инвестиций для восстановления, реконструкции и модернизации.