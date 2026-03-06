ЕС утвердил пакет инвестиционных программ на 1,5 миллиарда евро для восстановления Украины

$43.810.09
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 18459 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 11787 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16057 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 16655 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17499 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 18337 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15930 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14237 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21441 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 9724 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 13956 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 22991 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14142 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 8372 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 2042 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 8538 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 18459 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14220 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23069 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24070 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 21250 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 23350 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44559 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50803 просмотра
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

ЕС утвердил пакет инвестиционных программ на 1,5 миллиарда евро для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины одобрил пакет из восьми программ на 1,5 млрд евро. Эти средства будут направлены на поддержку энергетики, образования, связи, сельского хозяйства и малого бизнеса, а также на строительство укрытий.

ЕС утвердил пакет инвестиционных программ на 1,5 миллиарда евро для восстановления Украины

Шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины (UIF) одобрил новый пакет из восьми программ, помогающих Украине решать самые насущные экономические и социальные проблемы страны. Их общий объем достигнет 1,5 млрд евро, передает УНН со ссылкой на представительство Украины в ЕС.

Детали

Эти программы стоимостью 1,5 миллиарда евро, направленные на привлечение 3,4 миллиарда евро новых инвестиций, окажут поддержку жизненно важным секторам, таким как энергетика, образование, связь, сельское хозяйство и малый бизнес, а также профинансируют строительство укрытий в учебных заведениях.

Впервые UIF также будет выделять ресурсы на технологии двойного назначения и стратегические отрасли промышленности. Это соответствует обязательству Европейской Комиссии, объявленному на Инвестиционной конференции ЕС-Украина в ноябре прошлого года.

ЕС рассматривает варианты обеспечения кредита Украине в 90 млрд евро на фоне блокировки Венгрией - Еврокомиссия25.02.26, 17:52 • 4368 просмотров

Добавим

Под председательством Европейской Комиссии шестой Руководящий совет Инвестиционной программы для Украины собрал сегодня государства-члены ЕС, наблюдателей от Европейского парламента, правительства и Верховной Рады Украины, правительства Норвегии, а также ключевые европейские и международные финансовые учреждения.

Новые объявленные программы будут реализованы финансовыми учреждениями, некоторые из которых уже сотрудничают с Комиссией в Украине (ЕБРР, МБРР, KfW, Международная финансовая корпорация), и новыми партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), что свидетельствует об актуальности Инвестиционного фонда Украины (UIF) для привлечения новых партнеров.

На сегодняшний день UIF уже выделил 8,4 млрд евро, что составляет 90% его общего потенциала. Ожидается, что эти ассигнования мобилизуют 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.

Зеленский ожидает, чтобы решение о €90 млрд для Украины после подписания в ЕС заработало "как можно быстрее"25.02.26, 11:46 • 3991 просмотр

Что еще нужно знать

UIF является частью Механизма финансирования Украины ЕС на сумму 50 млрд евро, разработанного для привлечения государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Он наделен финансовыми инструментами на общую сумму 9,5 млрд евро. Целью Инвестиционной программы для Украины является непосредственный вклад и мобилизация инвестиций для восстановления, реконструкции и модернизации.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика