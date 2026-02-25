ЕС рассматривает варианты обеспечения кредита Украине в 90 млрд евро на фоне блокировки Венгрией - Еврокомиссия

$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 10508 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 11527 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 12714 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 21432 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 19880 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23741 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21645 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18848 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22950 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29695 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 20023 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 20483 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 7566 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 13120 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 13493 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 46368 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 56335 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 73972 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 19052 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 22711 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 25141 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29270 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37575 просмотра
ЕС рассматривает варианты обеспечения кредита Украине в 90 млрд евро на фоне блокировки Венгрией - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Еврокомиссия обсуждает с Европарламентом и государствами-членами варианты обеспечения кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины. Это происходит на фоне блокировки Будапештом, несмотря на предварительное согласие, подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

ЕС рассматривает варианты обеспечения кредита Украине в 90 млрд евро на фоне блокировки Венгрией - Еврокомиссия

В ЕС сейчас обсуждают – с Европарламентом и государствами-членами, в том числе с Венгрией – варианты обеспечения кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины на фоне блокирования Будапештом, несмотря на согласие ранее, подтвердила во время брифинга в среду пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, но не стала уточнять, что это за варианты, пишет УНН.

Детали

"Действительно, это то, что президент фон дер Ляйен вчера очень четко сказала. Она ссылалась на тот факт, что кредит Украине, кредит в размере 90 миллиардов евро, был согласован 27 главами государств и правительств на Евросовете, и что слово было дано и слово не может быть нарушено. И президент также повторила и заверила, как вы говорите, что мы выполним кредит так или иначе, и что есть разные варианты, и мы их используем. Теперь, какие это варианты? Сейчас они рассматриваются, и мы обсуждаем и изучаем целесообразность с государствами-членами, с Европарламентом", - сказала Пиньо.

"Я не буду вдаваться в конкретные варианты на этом этапе. Что могу сказать, так это то, что мы изучаем их дальше, обсуждаем со всеми заинтересованными, то есть, в этом случае, это государства-члены и Европарламент", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

На уточнение, можно ли вернуться в этом вопросе к "плану А", который предусматривал замороженные активы рф, используя их для этого кредита, и является ли это одним из вариантов, которые обсуждались, пресс-секретарь Еврокомиссии ответила уклончиво: "Есть несколько вариантов, и я знаю, что многие из вас имеют в мыслях несколько вариантов".

"Мы не будем вдаваться в конкретные и специфические варианты, но действительно есть несколько возможностей, и мы рассматриваем их и видим, что может быть осуществимым", - отметила она.

На уточнение, планирует ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который согласовал предоставление кредита на саммите в декабре, но сейчас забирает свое слово, Пиньо отметила: "Идут обсуждения. Я не могу подтвердить, происходит ли конкретное обсуждение между президентом фон дер Ляйен и премьер-министром Орбаном, но явно идут обсуждения с премьер-министром Орбаном на эту же тему на разных уровнях, это точно".

Дополнение

Европейской комиссии нужно получить Украине крайне необходимый кредит объемом 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и, как сообщает Politico, продолжается борьба за поиск решения, чтобы обойти Орбана, с рядом вариантов.

Как указывается, "более широкое мнение в Брюсселе заключается в том, что это требует другого подхода". "Вот почему Европарламент и Совет ЕС уже подписали элементы кредитного пакета, которые не подлежат вето Венгрии, обеспечивая готовность механизма", - "чтобы деньги могли начать поступать, как только Венгрия это позволит".

Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины24.02.26, 17:25 • 3056 просмотров

