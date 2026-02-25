ЕС рассматривает варианты обеспечения кредита Украине в 90 млрд евро на фоне блокировки Венгрией - Еврокомиссия

В ЕС сейчас обсуждают – с Европарламентом и государствами-членами, в том числе с Венгрией – варианты обеспечения кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины на фоне блокирования Будапештом, несмотря на согласие ранее, подтвердила во время брифинга в среду пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, но не стала уточнять, что это за варианты, пишет УНН.

Детали

"Действительно, это то, что президент фон дер Ляйен вчера очень четко сказала. Она ссылалась на тот факт, что кредит Украине, кредит в размере 90 миллиардов евро, был согласован 27 главами государств и правительств на Евросовете, и что слово было дано и слово не может быть нарушено. И президент также повторила и заверила, как вы говорите, что мы выполним кредит так или иначе, и что есть разные варианты, и мы их используем. Теперь, какие это варианты? Сейчас они рассматриваются, и мы обсуждаем и изучаем целесообразность с государствами-членами, с Европарламентом", - сказала Пиньо.

"Я не буду вдаваться в конкретные варианты на этом этапе. Что могу сказать, так это то, что мы изучаем их дальше, обсуждаем со всеми заинтересованными, то есть, в этом случае, это государства-члены и Европарламент", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

На уточнение, можно ли вернуться в этом вопросе к "плану А", который предусматривал замороженные активы рф, используя их для этого кредита, и является ли это одним из вариантов, которые обсуждались, пресс-секретарь Еврокомиссии ответила уклончиво: "Есть несколько вариантов, и я знаю, что многие из вас имеют в мыслях несколько вариантов".

"Мы не будем вдаваться в конкретные и специфические варианты, но действительно есть несколько возможностей, и мы рассматриваем их и видим, что может быть осуществимым", - отметила она.

На уточнение, планирует ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который согласовал предоставление кредита на саммите в декабре, но сейчас забирает свое слово, Пиньо отметила: "Идут обсуждения. Я не могу подтвердить, происходит ли конкретное обсуждение между президентом фон дер Ляйен и премьер-министром Орбаном, но явно идут обсуждения с премьер-министром Орбаном на эту же тему на разных уровнях, это точно".

Дополнение

Европейской комиссии нужно получить Украине крайне необходимый кредит объемом 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и, как сообщает Politico, продолжается борьба за поиск решения, чтобы обойти Орбана, с рядом вариантов.

Как указывается, "более широкое мнение в Брюсселе заключается в том, что это требует другого подхода". "Вот почему Европарламент и Совет ЕС уже подписали элементы кредитного пакета, которые не подлежат вето Венгрии, обеспечивая готовность механизма", - "чтобы деньги могли начать поступать, как только Венгрия это позволит".

