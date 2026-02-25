ЄС розглядає варіанти забезпечення 90 млрд євро кредиту Україні на тлі блокування Угорщиною - Єврокомісія

У ЄС наразі обговорюють - з Європарламентом та державами-членами, у тому числі з Угорщиною - варіанти забезпечення кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України на тлі блокування Будапештом, попри згоду раніше, підтвердила під час брифінгу у середу речниця Єврокомісії Паула Піньйо, але не стала уточнювати, що це за варіанти, пише УНН.

Деталі

"Справді, це те, що президент фон дер Ляєн вчора дуже чітко сказала. Вона посилалася на той факт, що кредит Україні, кредит обсягом 90 мільярдів євро, був узгоджений 27 главами держав та урядів на Єврораді, і що слово було дане і слово не може бути порушене. І президентка також повторила та запевнила, як ви кажете, що ми виконаємо кредит так чи інакше, і що є різні варіанти, і ми їх використаємо. Тепер, які це варіанти? Зараз вони розглядаються, і ми обговорюємо та вивчаємо доцільність з державами-членами, з Європарламентом", - сказала Піньйо.

"Я не буду вдаватися в конкретні варіанти на цьому етапі. Що можу сказати, так це те, що ми вивчаємо їх далі, обговорюємо з усіма зацікавленими, отже, в цьому випадку, це держави-члени та Європарламент", - зазначила речниця Єврокомісії.

На уточнення, чи можна повернутися у цьому питанні до "плану А", який передбачав заморожені активи рф, використовуючи їх для цього кредиту, і чи це один з варіантів, які обговорювалися, речниця Єврокомісії відповіла ухильно: "Є кілька варіантів, і я знаю, що багато хто з вас має у думках кілька варіантів".

"Ми не будемо вдаватися в конкретні та специфічні варіанти, але справді є кілька можливостей, і ми розглядаємо їх та бачимо, що може бути здійсненним", - зазначила вона.

На уточнення, чи планує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який узгодив надання кредиту на саміті у грудні, але зараз забирає своє слово, Піньйо зазначила: "Тривають обговорення. Я не можу підтвердити, чи відбувається конкретне обговорення між президентом фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Орбаном, але явно тривають обговорення з прем'єр-міністром Орбаном на цю ж тему на різних рівнях, це точно".

Доповнення

Європейській комісії потрібно отримати Україні вкрай необхідний кредит обсягом 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і, як повідомляє Politico, триває боротьба за пошук рішення, щоб обійти Орбана, з низкою варіантів.

Як вказується, "ширша думка в Брюсселі полягає в тому, що це вимагає іншого підходу". "Ось чому Європарламент і Рада ЄС вже підписали елементи кредитного пакету, які не підлягають вето Угорщини, забезпечуючи готовність механізму", - "щоб гроші могли почати надходити, як тільки Угорщина це дозволить".

