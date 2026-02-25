ЄС розглядає варіанти забезпечення 90 млрд євро кредиту Україні на тлі блокування Угорщиною - Єврокомісія

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 9508 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 10754 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 12153 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 20464 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 19490 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23572 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21499 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18826 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22916 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29634 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 19580 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 20020 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 6774 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 12677 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 13043 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 9524 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 20473 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 45914 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 55904 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 73535 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18820 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 22479 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24917 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 29091 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37402 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

ЄС розглядає варіанти забезпечення 90 млрд євро кредиту Україні на тлі блокування Угорщиною - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Єврокомісія обговорює з Європарламентом та державами-членами варіанти забезпечення кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України. Це відбувається на тлі блокування Будапештом, попри попередню згоду, підтвердила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

ЄС розглядає варіанти забезпечення 90 млрд євро кредиту Україні на тлі блокування Угорщиною - Єврокомісія

У ЄС наразі обговорюють - з Європарламентом та державами-членами, у тому числі з Угорщиною - варіанти забезпечення кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України на тлі блокування Будапештом, попри згоду раніше, підтвердила під час брифінгу у середу речниця Єврокомісії Паула Піньйо, але не стала уточнювати, що це за варіанти, пише УНН.

Деталі

"Справді, це те, що президент фон дер Ляєн вчора дуже чітко сказала. Вона посилалася на той факт, що кредит Україні, кредит обсягом 90 мільярдів євро, був узгоджений 27 главами держав та урядів на Єврораді, і що слово було дане і слово не може бути порушене. І президентка також повторила та запевнила, як ви кажете, що ми виконаємо кредит так чи інакше, і що є різні варіанти, і ми їх використаємо. Тепер, які це варіанти? Зараз вони розглядаються, і ми обговорюємо та вивчаємо доцільність з державами-членами, з Європарламентом", - сказала Піньйо.

"Я не буду вдаватися в конкретні варіанти на цьому етапі. Що можу сказати, так це те, що ми вивчаємо їх далі, обговорюємо з усіма зацікавленими, отже, в цьому випадку, це держави-члени та Європарламент", - зазначила речниця Єврокомісії.

На уточнення, чи можна повернутися у цьому питанні до "плану А", який передбачав заморожені активи рф, використовуючи їх для цього кредиту, і чи це один з варіантів, які обговорювалися, речниця Єврокомісії відповіла ухильно: "Є кілька варіантів, і я знаю, що багато хто з вас має у думках кілька варіантів".

"Ми не будемо вдаватися в конкретні та специфічні варіанти, але справді є кілька можливостей, і ми розглядаємо їх та бачимо, що може бути здійсненним", - зазначила вона.

На уточнення, чи планує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який узгодив надання кредиту на саміті у грудні, але зараз забирає своє слово, Піньйо зазначила: "Тривають обговорення. Я не можу підтвердити, чи відбувається конкретне обговорення між президентом фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Орбаном, але явно тривають обговорення з прем'єр-міністром Орбаном на цю ж тему на різних рівнях, це точно".

Доповнення

Європейській комісії потрібно отримати Україні вкрай необхідний кредит обсягом 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і, як повідомляє Politico, триває боротьба за пошук рішення, щоб обійти Орбана, з низкою варіантів.

Як вказується, "ширша думка в Брюсселі полягає в тому, що це вимагає іншого підходу". "Ось чому Європарламент і Рада ЄС вже підписали елементи кредитного пакету, які не підлягають вето Угорщини, забезпечуючи готовність механізму", - "щоб гроші могли почати надходити, як тільки Угорщина це дозволить".

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України24.02.26, 17:25 • 3056 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Європейський Союз
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Віктор Орбан