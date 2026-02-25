Зеленский ожидает, чтобы решение о €90 млрд для Украины после подписания в ЕС заработало "как можно быстрее"

Президент Владимир Зеленский положительно оценил подписание президентом Европарламента кредита ЕС для Украины в 90 млрд евро, назвав это "весомой гарантией", и отметил важность, чтобы это решение заработало для Украины "как можно быстрее и максимально эффективно", пишет УНН.

Подробности

"Мы имеем еще один важный шаг к реализации решения о реальной финансовой гарантии нашей безопасности и устойчивости на два года", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность лидерам ЕС, "благодаря которым это стало возможным".

Вчера Президент Европейского парламента подписала законодательный пакет по кредиту на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. Это действительно весомая гарантия, и важно, чтобы это решение заработало для Украины как можно быстрее и максимально эффективно. Спасибо всем, кто работает, чтобы это произошло - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Европейской комиссии нужно получить Украине крайне необходимый кредит объемом 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и, как сообщает Politico, продолжается борьба за поиск решения, чтобы обойти Орбана, с рядом вариантов.

Как указывается, "более широкое мнение в Брюсселе состоит в том, что это требует другого подхода". "Вот почему Европарламент и Совет ЕС уже подписали элементы кредитного пакета, которые не подлежат вето Венгрии, обеспечивая готовность механизма", - "чтобы деньги могли начать поступать, как только Венгрия это позволит".

