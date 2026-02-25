$43.260.03
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
09:09 • 2516 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 4832 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 4582 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 14724 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 23793 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 20124 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19539 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16742 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15853 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Зеленський очікує, аби рішення про €90 млрд для України після підписання у ЄС запрацювало "якнайшвидше"

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент Зеленський позитивно оцінив підписання президенткою Європарламенту кредиту ЄС для України у 90 млрд євро, назвавши це "вагомою гарантією". Він наголосив на важливості, аби це рішення запрацювало для України "якнайшвидше й максимально ефективно".

Зеленський очікує, аби рішення про €90 млрд для України після підписання у ЄС запрацювало "якнайшвидше"

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив підписання президенткою Європарламенту кредиту ЄС для України у 90 млрд євро, назвавши це "вагомою гарантією", і наголосив на важливості, аби це рішення запрацювало для України "якнайшвидше й максимально ефективно", пише УНН.

Деталі

"Ми маємо ще один важливий крок до реалізації рішення про реальну фінансову гарантію нашої безпеки та стійкості на два роки", - написав Зеленський у соцмережах. 

Він висловив вдячність лідерам ЄС, "завдяки яким це стало можливим".

Учора Президентка Європейського парламенту підписала законодавчий пакет щодо кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро. Це справді вагома гарантія, і важливо, щоб це рішення запрацювало для України якнайшвидше й максимально ефективно. Дякую всім, хто працює, щоб це сталося

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Європейській комісії потрібно отримати Україні вкрай необхідний кредит обсягом 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і, як повідомляє Politico, триває боротьба за пошук рішення, щоб обійти Орбана, з низкою варіантів.

Як вказується, "ширша думка в Брюсселі полягає в тому, що це вимагає іншого підходу". "Ось чому Європарламент і Рада ЄС вже підписали елементи кредитного пакету, які не підлягають вето Угорщини, забезпечуючи готовність механізму", - "щоб гроші могли почати надходити, як тільки Угорщина це дозволить".

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України24.02.26, 17:25 • 2906 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан