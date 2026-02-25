Зеленський очікує, аби рішення про €90 млрд для України після підписання у ЄС запрацювало "якнайшвидше"

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив підписання президенткою Європарламенту кредиту ЄС для України у 90 млрд євро, назвавши це "вагомою гарантією", і наголосив на важливості, аби це рішення запрацювало для України "якнайшвидше й максимально ефективно", пише УНН.

Деталі

"Ми маємо ще один важливий крок до реалізації рішення про реальну фінансову гарантію нашої безпеки та стійкості на два роки", - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність лідерам ЄС, "завдяки яким це стало можливим".

Учора Президентка Європейського парламенту підписала законодавчий пакет щодо кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро. Це справді вагома гарантія, і важливо, щоб це рішення запрацювало для України якнайшвидше й максимально ефективно. Дякую всім, хто працює, щоб це сталося - наголосив Зеленський.

Доповнення

Європейській комісії потрібно отримати Україні вкрай необхідний кредит обсягом 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і, як повідомляє Politico, триває боротьба за пошук рішення, щоб обійти Орбана, з низкою варіантів.

Як вказується, "ширша думка в Брюсселі полягає в тому, що це вимагає іншого підходу". "Ось чому Європарламент і Рада ЄС вже підписали елементи кредитного пакету, які не підлягають вето Угорщини, забезпечуючи готовність механізму", - "щоб гроші могли почати надходити, як тільки Угорщина це дозволить".

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України