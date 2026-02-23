ЕС наращивает поддержку Украины и усиливает давление на Россию - Каллас
Киев • УНН
Европейский Союз активизирует финансовую поддержку Украины для укрепления обороноспособности и удваивает взносы в Фонд поддержки энергетики. ЕС также усиливает меры против российского теневого флота и вводит новые санкции за нарушение прав человека.
Европейский Союз параллельно с дипломатическими усилиями продолжает усиливать практическую поддержку Украины и санкционное давление на Россию. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.
Детали
Она сообщила, что Евросоюз будет активнее использовать финансовые инструменты для укрепления обороноспособности Украины.
"Мы будем лучше использовать Европейский инвестиционный банк для финансирования сотрудничества в оборонной промышленности", – сказала Каллас.
Отдельно она остановилась на поддержке энергетического сектора Украины, который остается одной из ключевых целей российских атак.
"Поскольку Россия системно атакует энергетическую инфраструктуру, за последний год мы удвоили взносы в Фонд поддержки энергетики Украины – до 1,85 миллиарда евро", – отметила она.
Каллас также сообщила об усилении мер против российского теневого флота и обхода санкций.
"Мы затягиваем сеть вокруг теневого флота России, в частности через внедрение сборника лучших практик", – сказала она.
Кроме того, Европейский Союз ввел новые санкции против лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в России.
"Сегодня мы также ввели санкции против новых лиц за массовые нарушения прав человека в России", – сообщила Каллас.
Она подчеркнула, что поддержка Украины будет оставаться одним из ключевых приоритетов ЕС наряду с усилением сдерживания российской агрессии.
Напомним
Министры иностранных дел стран ЕС не пришли к согласию относительно 20-го пакета санкций против России. Работа над ограничительными мерами продолжается, фокус на усилении давления на агрессора.