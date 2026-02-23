ЕС наращивает поддержку Украины и усиливает давление на Россию - Каллас

$43.270.01
50.920.00
ukenru
15:53 • 3684 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 6788 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 7512 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 10492 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 36225 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 42288 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 26696 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
23 февраля, 10:58 • 32249 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23 • 31768 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16 • 25834 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
92%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 51732 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59459 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 34559 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 21171 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12313 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12411 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 36217 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 42281 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 136157 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 145485 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 326 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59574 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 66840 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 66973 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65855 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
WhatsApp
Старлинк
Дипломатка

ЕС наращивает поддержку Украины и усиливает давление на Россию - Каллас

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Европейский Союз активизирует финансовую поддержку Украины для укрепления обороноспособности и удваивает взносы в Фонд поддержки энергетики. ЕС также усиливает меры против российского теневого флота и вводит новые санкции за нарушение прав человека.

ЕС наращивает поддержку Украины и усиливает давление на Россию - Каллас

Европейский Союз параллельно с дипломатическими усилиями продолжает усиливать практическую поддержку Украины и санкционное давление на Россию. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

Она сообщила, что Евросоюз будет активнее использовать финансовые инструменты для укрепления обороноспособности Украины.

"Мы будем лучше использовать Европейский инвестиционный банк для финансирования сотрудничества в оборонной промышленности", – сказала Каллас.

Отдельно она остановилась на поддержке энергетического сектора Украины, который остается одной из ключевых целей российских атак.

"Поскольку Россия системно атакует энергетическую инфраструктуру, за последний год мы удвоили взносы в Фонд поддержки энергетики Украины – до 1,85 миллиарда евро", – отметила она.

Каллас также сообщила об усилении мер против российского теневого флота и обхода санкций.

"Мы затягиваем сеть вокруг теневого флота России, в частности через внедрение сборника лучших практик", – сказала она.

Кроме того, Европейский Союз ввел новые санкции против лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в России.

"Сегодня мы также ввели санкции против новых лиц за массовые нарушения прав человека в России", – сообщила Каллас.

Она подчеркнула, что поддержка Украины будет оставаться одним из ключевых приоритетов ЕС наряду с усилением сдерживания российской агрессии.

Напомним

Министры иностранных дел стран ЕС не пришли к согласию относительно 20-го пакета санкций против России. Работа над ограничительными мерами продолжается, фокус на усилении давления на агрессора.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Электроэнергия
Европейский инвестиционный банк
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина