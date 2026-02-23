ЄС нарощує підтримку України та посилює тиск на росію - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз активізує фінансову підтримку України для зміцнення обороноздатності та подвоює внески до Фонду підтримки енергетики. ЄС також посилює заходи проти російського тіньового флоту та запроваджує нові санкції за порушення прав людини.
Європейський Союз паралельно з дипломатичними зусиллями продовжує посилювати практичну підтримку України та санкційний тиск на росію. Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.
Деталі
Вона повідомила, що Євросоюз активніше використовуватиме фінансові інструменти для зміцнення обороноздатності України.
"Ми будемо краще використовувати Європейський інвестиційний банк для фінансування співпраці в оборонній промисловості", – сказала Каллас.
Окремо вона зупинилася на підтримці енергетичного сектору України, який залишається однією з ключових цілей російських атак.
"Оскільки росія системно атакує енергетичну інфраструктуру, за останній рік ми подвоїли внески до Фонду підтримки енергетики України – до 1,85 мільярда євро", – зазначила вона.
Каллас також повідомила про посилення заходів проти російського тіньового флоту та обходу санкцій.
"Ми затягуємо сітку навколо тіньового флоту росії, зокрема через впровадження збірника кращих практик", – сказала вона.
Крім того, Європейський Союз запровадив нові санкції проти осіб, причетних до серйозних порушень прав людини в росії.
"Сьогодні ми також запровадили санкції проти нових осіб за масові порушення прав людини в росії", – повідомила Каллас.
Вона наголосила, що підтримка України залишатиметься одним із ключових пріоритетів ЄС поряд із посиленням стримування російської агресії.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ країн ЄС не дійшли згоди щодо 20-го пакета санкцій проти росії. Робота над обмежувальними заходами триває, фокус на посиленні тиску на агресора.