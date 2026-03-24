Украине нужно 500 млн евро гарантий для дорог - Кулеба

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Алексей Кулеба заявил о необходимости в гарантиях для привлечения кредитов ЕИБ и ЕБРР. Состояние инфраструктуры уже ограничивает эффективность логистических маршрутов.

Украине нужно 500 млн евро гарантий для дорог - Кулеба
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Украине требуется не менее 500 млн евро гарантий, чтобы привлечь финансирование международных банков для восстановления дорожной инфраструктуры и усиления транспортной устойчивости. Об этом заявил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Во время встречи в Брюсселе с Генеральным директором Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта Магдой Копчинской стороны обсудили интеграцию Украины в европейское транспортное пространство и развитие логистики.

По словам чиновника, состояние дорожной инфраструктуры уже влияет на эффективность ключевых логистических маршрутов, в частности "Путей солидарности".

Украине требуется не менее 500 млн евро гарантий, чтобы мобилизовать финансирование ЕИБ и ЕБРР для дорожной инфраструктуры. Плохое состояние дорог уже ограничивает эффективность логистических коридоров, поэтому речь идет не только о ремонте, а об устойчивости транспортной сети как части европейской безопасности

 - отметил он.

Он также привел оценки потребностей в восстановлении: только на 2026 год необходимо 15,25 млрд долларов, тогда как в долгосрочной перспективе транспортный сектор нуждается в более чем 96 млрд долларов инвестиций.

Из-за ежедневных атак на железную дорогу и порты эти потребности выросли еще на 24,2%

- добавил министр.

Отдельно стороны обсудили расширение доступа Украины к программе Connecting Europe Facility, использование инструментов SAFE Military Mobility для развития критических транспортных коридоров, а также развитие инфраструктуры Дунайского региона и продление действия соглашения о грузовых перевозках с ЕС.

Также во время визита украинская сторона отметила партнеров за поддержку интеграции Украины в европейскую транспортную систему.

Имел возможность вручить государственную награду Майе Бакран Марчич – одной из ключевых партнерок Украины в транспортной интеграции с ЕС. Спасибо за последовательную поддержку

- подытожил чиновник.

