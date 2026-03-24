Україні потрібно 500 млн євро гарантій для доріг - Кулеба

Фото: t.me/OleksiiKuleba

Україна потребує щонайменше 500 млн євро гарантій, щоб залучити фінансування міжнародних банків для відновлення дорожньої інфраструктури та посилення транспортної стійкості. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі у Брюсселі з Генеральною директоркою Єврокомісії з питань мобільності та транспорту Магдою Копчинською сторони обговорили інтеграцію України до європейського транспортного простору та розвиток логістики.

За словами урядовця, стан дорожньої інфраструктури вже впливає на ефективність ключових логістичних маршрутів, зокрема "Шляхів солідарності".

Україна потребує щонайменше 500 млн євро гарантій, щоб мобілізувати фінансування ЄІБ та ЄБРР для дорожньої інфраструктури. Поганий стан доріг уже обмежує ефективність логістичних коридорів, тому йдеться не лише про ремонт, а про стійкість транспортної мережі як частину європейської безпеки - зазначив він.

Він також навів оцінки потреб у відновленні: лише на 2026 рік необхідно 15,25 млрд доларів, тоді як у довгостроковій перспективі транспортний сектор потребує понад 96 млрд доларів інвестицій.

Через щоденні атаки на залізницю і порти ці потреби зросли ще на 24,2% - додав міністр.

Окремо сторони обговорили розширення доступу України до програми Connecting Europe Facility, використання інструментів SAFE Military Mobility для розвитку критичних транспортних коридорів, а також розвиток інфраструктури Дунайського регіону та продовження дії угоди про вантажні перевезення з ЄС.

Також під час візиту українська сторона відзначила партнерів за підтримку інтеграції України до європейської транспортної системи.

Мав нагоду вручити державну відзнаку Майї Бакран Марчіч – одній з ключових партнерок України у транспортній інтеграції з ЄС. Дякую за послідовну підтримку - підсумував урядовець.

