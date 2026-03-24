Україні потрібно 500 млн євро гарантій для доріг - Кулеба

23 березня, 19:55 • 22409 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 60286 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 51405 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 51831 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 47831 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 26872 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 57186 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 42446 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 34948 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 57568 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Популярнi новини
Литва відмовилась від виступу колишнього учасника Modern Talking Дітера Болена через його звязки з рф24 березня, 04:13 • 22465 перегляди
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів09:06 • 17871 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 20452 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів10:20 • 14546 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 11:15 • 11451 перегляди
Публікації
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 11:15 • 11487 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 20490 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 46015 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 51320 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 49765 перегляди
Україні потрібно 500 млн євро гарантій для доріг - Кулеба

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Олексій Кулеба заявив про потребу в гарантіях для залучення кредитів ЄІБ та ЄБРР. Стан інфраструктури вже обмежує ефективність логістичних маршрутів.

Фото: t.me/OleksiiKuleba

Україна потребує щонайменше 500 млн євро гарантій, щоб залучити фінансування міжнародних банків для відновлення дорожньої інфраструктури та посилення транспортної стійкості. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі у Брюсселі з Генеральною директоркою Єврокомісії з питань мобільності та транспорту Магдою Копчинською сторони обговорили інтеграцію України до європейського транспортного простору та розвиток логістики.

За словами урядовця, стан дорожньої інфраструктури вже впливає на ефективність ключових логістичних маршрутів, зокрема "Шляхів солідарності".

Україна потребує щонайменше 500 млн євро гарантій, щоб мобілізувати фінансування ЄІБ та ЄБРР для дорожньої інфраструктури. Поганий стан доріг уже обмежує ефективність логістичних коридорів, тому йдеться не лише про ремонт, а про стійкість транспортної мережі як частину європейської безпеки

 - зазначив він.

Він також навів оцінки потреб у відновленні: лише на 2026 рік необхідно 15,25 млрд доларів, тоді як у довгостроковій перспективі транспортний сектор потребує понад 96 млрд доларів інвестицій.

Через щоденні атаки на залізницю і порти ці потреби зросли ще на 24,2%

- додав міністр.

Окремо сторони обговорили розширення доступу України до програми Connecting Europe Facility, використання інструментів SAFE Military Mobility для розвитку критичних транспортних коридорів, а також розвиток інфраструктури Дунайського регіону та продовження дії угоди про вантажні перевезення з ЄС.

Також під час візиту українська сторона відзначила партнерів за підтримку інтеграції України до європейської транспортної системи.

Мав нагоду вручити державну відзнаку Майї Бакран Марчіч – одній з ключових партнерок України у транспортній інтеграції з ЄС. Дякую за послідовну підтримку

- підсумував урядовець.

Уряд розподілив 12 млрд гривень на ремонт доріг - Кулеба16.03.26, 20:24 • 4638 переглядiв

Андрій Тимощенков

